Том Холанд най-накрая потвърди, че тайно се е оженил за Зендая.

По време на ново интервю за списание Esquire той беше попитан дали се е наложило да обясни на близките си, че генерираните от изкуствен интелект снимки на двойката от сватбата им са фалшиви.

„Не, защото всички бяха там. Това е всичко, което ще получите по този въпрос“, отговори Холанд.

Макар 30-годишният актьор да не разкри повече подробности за сватбата, той не скри възхищението си от съпругата си.

„Работата ни може да създава много стресови ситуации и е наистина хубаво да имаш стабилна връзка, която може да устои на времето“, сподели Холанд.

„Можем да се подкрепяме по начини, по които само ние можем, защото само ние разбираме какво е да живееш този живот. И мисля, че това е истински лукс, защото просто не разбирам как бих могъл да имам нещо подобно с друг човек“, каза още той.

Британският актьор нарече Зендая своя „човек“ и „най-добър приятел“.

„Когато съм с нея, се чувствам по-щастлив от всякога, но също така никога не съм се чувствал толкова подкрепен и в безопасност. Точка“, добави той.