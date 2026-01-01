Прекомерното гледане на любим сериал може да изглежда като безобиден начин за разпускане, но хората, които стигат до зависимост от binge-watching (маратонско гледане), са по-склонни да се чувстват самотни, показва ново изследване. Проучването, публикувано в списание PLOS One, открива връзка между самотата и зависимото гледане на сериали, като предполага, че някои хора използват телевизията като начин да се справят със социалната изолация.

Изследователите Сяофан Юе и Син Цуй от университета Хуаншан в Китай анализират отговори от анкети на 551 възрастни, които са интензивни потребители на телевизионно съдържание. Всички участници са гледали поне 3,5 часа телевизия дневно и повече от четири епизода седмично. Над 6 от 10 участници (334 души) отговарят на критериите за зависимост от binge-watching, която включва „обсебване, увеличаване на времето пред телевизора и негативно въздействие върху ежедневието“, като проблеми в работата или взаимоотношенията.

Сред тази група по-високите нива на самота са били значително свързани с по-тежка форма на зависимост от binge-watching. Подобна връзка не е открита сред интензивните зрители, които не покриват критериите за зависимост, което подсказва, че зависимото гледане може да се движи от различни психологически фактори.

Защо хората гледат прекомерно и каква е ролята на самотата

Изследователите разглеждат и причините, поради които хората развиват навици за прекомерно гледане, като установяват, че самотата е тясно свързана с два ключови фактора: бягство от реалността и т.нар. „емоционално усилване“. Това означава, че хората, които се чувстват самотни, може да се обръщат към телевизията както за да избягат от негативни емоции, така и за да търсят утеха или удоволствие.

Предишни изследвания вече са свързвали самотата с психически дистрес, по-лошо психично здраве, по-слабо физическо здраве и по-ниско качество на живот.

Световната здравна организация (СЗО) изчислява, че самотата засяга 16% от хората в световен мащаб и определя социалната изолация като „сериозна заплаха за глобалното здраве“.

Според СЗО социалната изолация и самотата са свързани и с повишен риск от сърдечни заболявания, диабет тип 2, депресия и тревожност.

Ограничения на изследването

Проучването обаче има и своите ограничения. То показва връзка, а не пряка причинно-следствена зависимост, което означава, че не може да докаже, че самотата води директно до зависимост от binge-watching.

Освен това изследователите са се фокусирали единствено върху гледането на телевизия и не са разгледали други форми на екранно съдържание, като кратки видеа в платформи като YouTube или TikTok.

Въпреки това резултатите подчертават как прекомерната консумация на медийно съдържание може да служи като стратегия за справяне при хора, които изпитват социална изолация.

„Това изследване задълбочава разбирането ни за binge-watching, като прави разграничение между зависими и независими форми и показва, че самотата е значим предиктор за зависимостта, докато бягството от реалността и емоционалното усилване действат като двойни механизми за регулиране на емоциите“, пишат авторите на изследването.

Учените посочват, че са необходими допълнителни проучвания, за да се установи дали намаляването на самотата може да помогне за предотвратяване или ограничаване на проблемното binge-watching.