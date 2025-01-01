Чувството за самота нараства сред хората в индустриализираните страни, както сред младите, така и сред възрастните, сочи проучване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), цитирано от ДПА.

Сред младежите на възраст между 16 и 24 години делът на тези, които имат ежедневен контакт с приятели, е спаднал от 44% през 2015 г. до 36% през 2022 г., след по-ранен спад от девет процента между 2006 г. и 2015 г., съобщава ОИСР.

Между 2018 г. и 2022 г. младите хора са групата, най-засегната от усещането, че социалните отношения са се влошили, се казва в проучването.

Сред възрастните хора на 65 и повече години се наблюдава най-силно увеличение на социалната изолация в сравнение с останалите възрастови групи.

Делът на хората, които съобщават, че никога не са се срещали с приятели, се е увеличил с 5,5% - до 11,4% между 2015 и 2022 г.

ОИСР обаче предупреждава, че тези цифри вероятно отразяват нежеланието за директен контакт по време на пандемията от COVID-19.

Като цяло, проучването установява, че делът на хората в индустриализираните страни, които се срещат с други хора лично, е намалял трайно през последните 15 години, докато честият контакт с приятели и семейство по телефона или социалните мрежи се е увеличил.