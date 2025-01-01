Любимата на волейболиста Александър Николов с трогателно послание в социалните мрежи по повод успеха му на Световното по волейбол.

"Когато гледам към теб сега, виждам не просто финалист — виждам всички тъмни сутрини, в които не ти се ставаше, всички нощи, в които болката надделяваше над желанието, всички мигове, в които си оставал, за да потриеш още една тренировка. Всяка твоя крачка към тази сцена е сторена с отмъстителна любов към мечтата — не за слава, а за истината в теб самия", пише Юлита.

"Плаках, когато те видях да се бориш, и пак плача от гордост — защото знам цената, която си платил. Този финал не е край; той е доказателство, че човешкото сърце може да бъде по-силно от страховете ни, че устремеността надделява над съмнението, а упоритостта ражда легенди", пише още тя.

"Излизай там не заради аплодисментите, а за да покажеш на света какво означава да не се предаваш. Ако съдбата реши друго — помни: ти вече си промяната, която вдъхновява. Благодарна съм, че съм свидетел на пътя ти. Играй със свободата в душата и огъня в сърцето — и нека този миг остане светъл пример за всички, които ще дойдат след теб!", завършва поста си тя.

Юлита Димитрова и Александър Николов са заедно от няколко години. Тя подкрепя любимия си по пътя на волейболните успехи.