В новия епизод на подкаста „Кухнята след Ада“ гостува един от най-енергичните и противоречиви участници в Hell’s Kitchen 8 - Кирил Любенов . В откровен разговор с водещия Станислав Иванов той разкрива как амбицията му да води кухнята се е превърнала в най-голямото му предизвикателство - и в крайна сметка в неговата слабост.

Кирил влиза във формата с увереността, че може да се справи по-добре от това, което е виждал по телевизията. Още преди участието си често си е казвал, че би направил нещата различно. Именно това му самочувствие обаче се оказва нож с две остриета. Вътрешната дилема дали да поеме лидерската роля на паса или да остане в сянка се превръща в най-трудния му момент в Кухнята на Ада.

Той признава, че до голяма степен сам се е саботирал. Желанието му да бъде водеща фигура, да контролира процеса и да се докаже като лидер, го е поставило под допълнително напрежение. Днес обаче гледа на това като на важен урок. „Временно кацнах на земята“, казва Кирил и допълва, че предаването го е направило по-смирен.

Кулинарният му път започва скромно - с пица на парче, но мечтите му са много по-големи. Той вече има ясна визия за бъдещето си - собствен ресторант с концепция за show cooking, където храната се превръща в спектакъл с огън, емоция и адреналин.

И може би именно адреналинът е това, което най-силно го характеризира. Кирил се определя като човек на високите скорости и екстремните преживявания. Още от тийнейджърските си години се занимава с паркур, а спортът остава неизменна част от ежедневието му - всяка сутрин започва с тренировки. Завършил е спортно училище с джудо и самбо, а днес продължава да търси нови предизвикателства, включително мечтата му да скочи с бънджи.

В подкаста той загатва и за по-тъмни моменти от живота си - ситуации, в които е бил близо до опасността и е правил избори, които сам определя като гранични. Именно тези преживявания, казва той, са го изградили като човек, който не се страхува да рискува, но и започва да осъзнава цената на този начин на живот.

В Кухнята след Ада Кирил признава, че не е успял да покаже пълния си потенциал. „Не успях да разцъфтя“, казва той, но остава с вдигната глава и желание да продължи напред. Сред най-големите му препятствия в предаването се оказва и класическото ястие Уелингтън, което сериозно го затруднява.

Извън кухнята той е човек, който обича динамиката - както в живота, така и в отношенията си. С усмивка признава, че често готви за момичета, но в същото време не крие, че търси баланс и към по-осъзнат подход към бъдещето си.

Кирил говори и за приятелствата, които е създал в Hell’s Kitchen като споделя, че ще запази близка връзка с Галин. А когато става дума за победителя от отбора на Златните, той има ясен фаворит - Ники Станоев.

Какви са най-трудните и най-щастливите моменти в живота му? Обмисля ли участие в друг риалити формат като “Игри на волята”? И може ли човек, който живее на ръба, да намери своя баланс?

