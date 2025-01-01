Единакът Ивайло и приключенецът Калин ще се изправят един срещу друг в решаващ дуел за оцеляване в екстремното риалити “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. След като планът на двамата съюзници за обръщане на играта в племето на Безименните не проработи, днес те ще определят своето бъдеще в надпреварата със зрелищна битка на Арената.

Извън бойното поле драматичните моменти също ще продължат. Въпреки запазването на отбора и победите тази седмица, в Резиденцията разделението при Феномените ще се задълбочи. Борбената Сапунджиева, превърнала се в аутсайдер на племето, ще опита да намери изход от предизвикателната изолация.

Кой ще надделее в битката за спасение, не пропускайте да разберете в премиерния епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

