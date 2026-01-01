Церемония по предаване и приемане на властта ще се проведе в четвъртък (19 февруари) в Гранитната зала на Министерския съвет, съобщиха от правителствената информационна служба.

Церемонията ще започне, след като членовете на служебния кабинет положат клетва в Народното събрание.

Кандидатът за служебен министър-председател Андрей Гюров вече представи на президента Илияна Йотова състав на правителство, след което държавният глава съобщи, че ще издаде укази за назначаване на служебно правителство и насрочване на избори на 19 април.

Вижте пълния списък на министрите в кабинета „Гюров“

На 12 февруари Илияна Йотова определи подуправителя на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров за служебен премиер и му възложи да предложи състав на правителство. Според Закона за БНБ в случай че управителят или подуправител е изразил изрично съгласие да бъде назначен за служебен министър-председател, подава оставка.

След протестите в края на миналата година правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка, а Румен Радев (президент в периода 2017-2026 г.) проведе консултации с формациите в парламента. В началото на тази година Радев връчи три мандата за съставяне на правителство - на ГЕРБ-СДС, „Продължаваме промяната - Демократична България“ и „Алианс за права и свободи“, но и трите бяха върнати веднага неизпълнени, при което стана известно, че ще има предсрочни парламентарни избори.

Вотът през април ще бъде осмият от 2021 г. насам. Очаква се указите за служебния кабинет и предсрочните избори да бъдат издадени утре. Според промените в Конституцията от 2023 г., след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, президентът назначава служебно правителство и насрочва избори в двумесечен срок.