Камерън Диас и съпругът ѝ Бенджи Мадън обявиха раждането на третото си дете.

53-годишната актриса и 47-годишният музикант споделиха щастливата новина в Instagram. Мадън написа: „Камерън и аз сме щастливи, развълнувани и се чувстваме толкова благословени да обявим раждането на третото ни дете — Наутас Мадън. Добре дошъл на света, сине!“

„Обичаме живота със семейството си — децата ни са здрави и щастливи и сме изключително благодарни. Прекарваме си страхотно. Изпращаме ви най-добри пожелания — семейство Мадън.“

Двойката, която се ожени през 2015 г., вече има дъщеря Радикс, родена през декември 2019 г., и син Кардинал, роден през март 2024 г. И двете деца са родени чрез сурогатна майка.

Мадън не публикува снимки на новороденото, а вместо това сподели изображение на кораб, придружено от значението на името: „моряк, навигатор, пътешественик“ — „човек, който се впуска в пътешествие и не се страхува от непознатото“.

Диас коментира публикацията с емотикони на звезди и сърца. Подобно на предишни случаи, двойката подчерта, че няма да споделя снимки на децата си „от съображения за безопасност и поверителност“.

Само преди седмица актрисата говори откровено за майчинството и паузата си в кариерата в рядко интервю за списание OK!. „Обичам да бъда майка. Това е най-хубавата част от живота ми“, споделя тя.

Диас добавя с чувство за хумор: „Единственото напрежение за мен сега е, че трябва да доживея до 107 години.“

Тя отбелязва още, че жените, които стават майки на нейната възраст, често са значително по-млади: „Това е различно, но напълно нормално. Просто искам да имам енергията, от която детето ми се нуждае.“