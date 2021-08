Певицата Били Айлиш за втора поредна седмица оглавява класацията на "Билборд" за албуми с "Happier Than Ever", съобщи сайтът на изданието.

Тавата беше пусната на пазара на 31 юли. "Happier Than Ever" е вторият студиен албум на 19-годишната Били Айлиш.



Продажбите на "Happier Than Ever" през втората седмица се равняват на 85 000 еквивалентни единици.



Втората позиция в класацията за албуми на "Билборд" е за "Sour" на Оливия Родриго, който се изкачва с едно място. 18-годишната певица вече дванадесет седмици доминира в класацията. Продажбите на тавата се равняват на 61 000 еквивалентни единици.



Третото място заема албумът "King's Disease II" на рапъра Нас. Той излезе на пазара на 6 август и регистрира продажби, възлизащи на 56 000 еквивалентни единици.



Четвърти тази седмица е "F*ck Love" на Кид Ларой (17 г.), който падна с две позиции.



Петото си място в класацията запазва албумът "Planet Her" на Доджа Кет с продажби, равняващи се на 55 000 еквивалентни единици.