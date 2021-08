не е доволна от начина, по който изглежда и не смята да се преструва, че не е така. Тя разказа в ново интервю, че това се отнася само за тялото ѝ, а като човек се чувства пълноценна и няма никакви други комплекси, пише каналът "Stars News" във vbox7. Звездата споделя, че често се потиска от снимките, които гледа онлайн и си дава сметка, че се публикуват винаги фотоси, които са с безброй филтри и обработка.Скоро Били показа извивките си във фотосесия за "Вог", с която предизвика небивал шум около себе си, защото дълго време криеше тялото си. Сега звездата има много повече да покаже на света - тя е готова с новия си албум.Певицата най-накрая зарадва феновете си с нов албум, който се казва. Заглавието звучи позитивно, но песните в албума не са такива. Всяка една от тях разказва за тъмната страна на известността и така "Happier Than Ever" се превръща в музикален проект, разкриващ света на славата. Първото парче "Your Power" е нежна акустична балада, която поставя въпроса за насилието над непълнолетни момичета, но и личната изповед на Били."Беше ме страх да издам тази песен, защото ми е любим проект. Почувствах се сякаш светът не я заслужава. Тя е отворено писмо до всички, които се възползват от мен - най-вече мъжете. Искам хората да ме чуят, а не да се опитват да разберат за кого говоря, защото песента не е за това. Не е за един конкретен човек", сподели изпълнителката.