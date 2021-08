Певицатаоглави класацията на "Билборд" за албуми с "Happier Than Ever", съобщи сайтът на изданието.Тавата беше пусната на пазара на 31 юли.е вторият студиен албум на 19-годишната певица. Той е преобладаващо в ретро стил, с характерния за певицата шепот. Били Айлиш преминава от фънк през боса нова, софт рок, хавайски ритми, електро и класически поп.Продажбите на "Happier Than Ever" в седмицата, приключила на 5 август, се равняват на 238 000 еквивалентни единици.Втората позиция в класацията за албуми на "Билборд" е за "F*ck Love" на(17 г.), който миналата седмица беше начело. Продажбите му възлизат на 65 000 еквивалентни единици.Трето място заема "Sour" на, който пада с една позиция надолу. 18-годишната певица заема челни позиции в класацията вече единадесет седмици.Четвърти се нарежда албумът "Welcome 2 America" на покойния певец. Той е записан още през 2010 г., но е издаден на 30 юли т.г. Принс почина през 2016 г. "Welcome 2 America" отчита продажби от 55 000 еквивалентни единици в първата седмица от излизането си на пазара.В първата петица на класацията за албуми на "Билборд" е и "Planet Her" на Доджа Кет. Тавата таза седмица пада с две позиции.