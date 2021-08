Billie Eilish' s sophomore album “Happier Than Ever” is out everywhere now! — MCA Music Inc. (@mca_music) July 30, 2021

Били Айлиш - детето чудо, което покори света (ВИДЕО)

, която се превърна в сензация преди две години, издаде втория си албум - "в края на миналата седмица.Заглавието - "По-щастлива от всякога" е подвеждащо. В албума почти няма безгрижна песен. Били Айлиш продължава любимите си теми - колко е неразбрана и колко трудно се справя с живота, които допадат много на младите й фенове. На 19 години обаче тя вече е по-разумна и текстовете й са по-задълбочени. Още първата песен в албума е за съзряването - "Getting Older".Албумът "Happier Than Ever" е пребладаващо в ретро стил, с характерния за певицата шепот. Били Айлиш преминава от фънк през боса нова, софт рок, хавайски ритми, електро и класически поп. В повечето от 16-те песни настроението се сменя по средата."Исках да създам нещо трайно, не само що се отнася до това какво мислят хората, а трайно за мен самата", каза певицата преди излизането на албума пред видео канала Виво. "Надявам се най-много, когато хората чуят какво казвам, да си помислят: "Господи, и аз се чувствам така. Не знаех, че се чувствам така, но сега вече знам". Според нея това може да промени живота на феновете й към добро. Тя посочи като свои вдъхновители Джули Ландън, Франк Синатра, Пеги Лий.Любимата песен на Били Айлиш от новия й албум е "Your Power", призна тя пред "Ролинг стоун". Това е акустична балада за травмите от насилието и дисбаланса в една връзка.Рецензиите за втория албум на Били Айлиш са много добри.и го хвалят като предизвикателен. Алексис Петридис от в. "Гардиън" го нарича "универсално велик". Ел Хънт от "Ню мюзикъл експрес" го оценява с пет звезди и подчертава, че "Happier Than Ever" утвърждава Били Айлиш като "един от най-значимите поп изпълнители на нейното поколение". Уил Ходкинсън от "Таймс" пише, че албумът "постига целта си заради автентичността си и замечтаното настроение, което опиянява".Били Айлиш издаде дебютния си албум "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" през март 2019 г. Той и сингълът "Bad Guy" от него й донесоха пет награди "Грами" през 2020 г. Певицата спечели "голямата четворка", което не се беше случвало от 1981 г. - за песен, запис, албум на годината, най-добър нов изпълнител. Към тях добави и "Грами" за най-добър поп вокален албум.Били Айлиш записва, когато е само на 13 години. Повечето й песни са създадени в съавторство с брат й Финиъс, който е техен продуцент. Те са минималистични - без сложни ефекти. Феновете им обичат да казват, че са записани в спалнята или в задния двор.