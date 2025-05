Най-малко 21 души са загинали днес при пътнотранспортно произшествие в централния мексикански щат Пуебла, съобщи представител на местните власти, цитиран от Франс прес.

„В катастрофата са участвали три превозни средства, като по предварителни данни 18 души са починали на място, а други трима са починали в болницата“, заяви пред медиите министърът на вътрешните работи на щата Пуебла Самуел Агилар.

At least 21 people lost their lives in a car accident on Wednesday on a highway linking #Mexico's #Oaxaca and #Puebla states, according to a senior state official.



Puebla Interior Minister Samuel Aguilar shared on social media that the crash involved three vehicles, with several… pic.twitter.com/ozeeWv9QO9