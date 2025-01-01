Мексиканските власти арестуваха мъж, понечил да опипа и целуне президента Клаудия Шейнбаум по време на среща с граждани в центъра на Мексико Сити, съобщават местни медии.
Инцидентът се е случил във вторник, докато Шейнбаум се е придвижвала пеша към събитие близо до президентския дворец, поздравявайки и снимайки се с поддръжници. На видеозаписи, разпространени в социалните мрежи, се вижда как мъжът се приближава, прегръща я през рамото и докосва ханша и гърдите ѝ, опитвайки се да я целуне по врата.
Охранител незабавно е отстранил нападателя, който според очевидци е бил под въздействието на наркотици или алкохол. Въпреки непристойното му поведение, Шейнбаум реагирала спокойно, съгласила се да се снима с него и дори го потупала по гърба, преди да продължи по пътя си.
По-късно властите потвърдиха, че мъжът е арестуван.