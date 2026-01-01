Пореден удар на полицията срещу купуването на гласове в страната.

На 3 април униформени да проверили два имота в Харманли, стопанисвани от мъже на 42 и 72 г.

Намерени са две тетрадки и единични листове с изписани на тях имена и суми срещу тях, съобщиха от ОД на МВР.

Открити са и 680 евро в различни банкноти. Мъжете, заподозрени в склоняване за гласуване за определена политическа партия, са били задържани.

На 5 април, след получена информация, че в търговски обект в село Баланово, Кюстендилско се раздават хранителни стоки и се опрощават дългове с цел да бъдат склонени лицата да упражнят правото си на глас в полза на определена политическа сила в предстоящите избори, са извършили процесуални действия в обекта.

Открита е тетрадка с имена и изписани суми срещу тях. За случая е уведомен прокурор. На 5 април по време на акция срещу купуването на гласове на ул. "Одрин" в квартал „Кошарник“ в Монтана, е спрян за проверка автомобил, управляван от 39-годишен мъж.

Проверката е показала, че колата е с прекратена регистрация поради липса на застраховка „Гражданска отговорност“.