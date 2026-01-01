Главният секретар на МВР Георги Кандев призова сигналите за нарушения да се подават и по официален ред, за да може институциите да реагират бързо и ефективно.

„През последните дни получавам хиляди сигнали в социалните мрежи. За да можем да реагираме бързо и ефективно, е важно те да бъдат подавани и по официалния ред. Всеки сигнал ще бъде разгледан с необходимата сериозност“, посочи той.

Кандев подчерта, че сигурността и честността на изборите могат да бъдат гарантирани единствено чрез законови средства. По думите му всеки постъпил сигнал в МВР ще бъде внимателно проверен и ще получи своевременен и адекватен отговор.

„Няма да има подминати случаи. Няма място за страх. Бъдете активни и подавайте сигнали, разчитайте на нас – ние сме тук, за да защитим обществения интерес“, допълни той.

Главният секретар на МВР отправи и предупреждение към всички, които участват в купуването на гласове, като подчерта, че това е тежко престъпление и законът ще бъде приложен с цялата си строгост. „Никой не е над него“, заяви Кандев.