В пъти се е повишил броят на сигналите от граждани за изборни престъпления, каза пред журналисти служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев, след края на церемонията „Пожарникар на годината“.

Макар и за много кратко време ръководството на МВР е успяло да убеди гражданите, че има смисъл да подават сигнали за изборни престъпления, коментира Дечев. Когато гражданите не виждат смисъл, те не отиват да подават сигнали, добави той. Успели сме да ги убедим, че има смисъл да положат това усилие, смята Дечев.

Според него това е изключително важно за МВР и за изборния процес у нас. "Поради това, тъй като успяхме да ги убедим, се повиши в пъти броят на сигналите, които те подават за изборни престъпления, съответно това доведе до повишаване от няколко пъти на броя на образуваните досъдебни производства за престъпления против политическите права на гражданите, свързани с изборите, съответно в пъти се повиши, с няколкостин процента, и броят на гражданите, които са били не само обвинени, но и задържани", подчерта служебният вътрешен министър.

Повишил се е и броят на предупредителните протоколи по чл.65 от Закона за МВР, като говорим единствено и само за протоколи, свързани с изборни престъпления, а не за някакъв друг вид престъпления от типа на кражби или грабеж, уточни Емил Дечев.

На мен винаги ми е било много приятно да отивам в Народното събрание и да си общувам с депутатите. Не виждам нищо смущаващо, отговори той на въпрос във връзка с искане на политическа сила за извънредно заседание на парламента. След като искат допълнителна информация от мен, винаги ще им я дам, добави той.

Вчера директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) Любомир Николов съобщи, че са задържани 24 души за престъпления от всякакъв род, включително и изборна търговия. Образувани са 12 бързи производства за нарушаване на изборното право на гражданите.

Днес и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев съобщи за 30 задържани в област Благоевград за престъпления против политическите права на гражданите.