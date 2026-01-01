Акциите на МВР срещу изборната търговия продължават с пълна сила и днес, 20-ина дни преди парламентарния вот на 19 април. Има арестувани в Карнобат и Благоевград, акция се провежда и в Кърджали.

Карнобат

Осем души са задържани при проведената днес специализирана полицейска операция "Купен вот" на територията на Община Карнобат, предаде БГНЕС. Общо проверени са 13 лица.

Образувани са шест досъдебни производства срещу петима души. Пет от производствата са по чл. 167, ал. 2 от НК / за престъпления, свързани с изборните права на гражданите/, а едно е за държане на наркотични вещества.

В един от задържаните са намерени и иззети над 13 000 евро в банкноти по 50 и 100 евро, както и списъци с имена и различни суми срещу тях. В друго - са намерени списъци и газов пистолет, в трети са установени снимки на чужди лични карти, а в четвърти - лични и дебитни карти и списъци с имена.

Проведени са четири разпита на лица, които са получавали или на които са били обещавани парични средства, за да гласуват за определена партия. В хода на операцията при претърсване на адрес са намерени и иззети над 20 топчета с високорискови наркотични вещества от рода на конопа, както и канабисови семки за отглеждане на марихуана. Работата по случаите продължава.

Кърджали

Специализирана операция за противодействие на конвенционалната престъпност и на престъпления, свързани с политическите права на гражданите започна тази сутрин на територията на Областната дирекция на МВР-Кърджали, съобщиха от пресцентъра на полицията в Кърджали.

Участват представители на „Криминална", „Икономическа", „Охранителна" и „Пътна полиция", разследващи полицаи експерти от Научно-техническата лаборатория и на Зоналното жандармерийско управление в Кърджали.

Проверките обхващат търговски обекти, заложни къщи и валутни бюра, офиси за бързи кредити, лица, за които има сигнали, че разполагат с финансов ресурс неправомерно да влияят на вота на гражданите на предстоящите избори за народни представители.

На територията на 6-те полицейски управления са изградени контролно-пропускателни пунктове за проверки на моторни превозни средства и граждани. Действията на полицията по целите на операция ще продължат през целия ден.

Благоевград

30 души са задържани в област Благоеврград за престъпления против политическите права на гражданите, съобщи пред журналисти и.д. главен секретар на Министерството на вътрешните работи Георги Кандев.

Той информира, че към момента се провежда специализирана полицейска операция на територията на Областната дирекция на МВР - Благоевград и на Областната дирекция на МВР - София. Резултатите към 10:00 ч. все още се обобщават, каза Кандев. Той съобщи, че има задържани 30 души, съставени са над 30 предупредителни протокола, образувани са четири досъдебни производства за престъпления против политическите права на гражданите. Специализираната полицейска операция е срещу престъпление против политическите права на гражданите, уточни Кандев.

Той добави, че Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" към МВР ще дадат допълнителна информация за случая със заловеното голямо количество наркотици на територията на страната.

Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев присъства на церемонията „Пожарникар на годината“, която се провежда в сградата на МВР.