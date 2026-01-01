Арести, пари в различни валути и списъци с имена – продължава полицейската операция у нас срещу купуването на гласове.

МВР с мащабен удар срещу купения вот: спецоперации в страната, списъци с имена и хиляди евро

София

Специализирана полицейска операция се провежда в София и по-конкретно в столичния кв. „Факултета“, задържани са 24 души, съобщи директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.

БТА

Открити са метаамфетамини, трева и много списъци със суми. Образувани са 12 бързи производства за нарушаване на изборното право на гражданите. До момента общият брой разследвания за изборни нарушения в Софийската градска прокуратура е 35.

„Списъци с имена и суми във фризьорски салони и магазини“: Спецоперация в София, проверен и адрес на Киро Японеца

"По-интересните схеми, които установяваме към настоящия момент, са свързани с изготвени списъци във фризьорски салони и магазини за дрехи, където предполагаме, че за да се избегне начина на предаване на финансови средства, се поемат определени ангажименти, т.е. да не заплащат за съответната стока или за съответната услуга, които предлагат търговските обекти. Преобладават суми между 50 и 100 евро, за които се предполага, че ще се закупи съответният глас", обясни Николов

Вчера полицаи от 3 Районно управление в София са извършили проверка и на финансова къща, в близост до адреса на Кирил Кирилов-Японеца.

Велико Търново

25 са подадените сигнали към днешна дата в ОД-МВР Велико Търново от началото на предизборната кампания, а и малко от преди това, по 17 от тях има започнати разследвания, останалите 7 се провеждат допълнителни мероприятия, съобщиха от полицията.

В Свищов по време на празника Рамазан е подаден сигнал, че в джамията са раздавани помощи с парична облага, с цел гласуване за определена партия. Сигналът не е потвърден от полицията.

Кърджали

В рамките на проведена акция на територията на област Кърджали е установен човек, който предлагал парични средства с цел влияние върху вота на граждани в предстоящите избори, съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев.

При извършените процесуално-следствени действия в метална каса са открити значителни суми в различни валути: 11 000 евро, 605 000 турски лири, 8 505 британски лири, 6 700 швейцарски франка и 7 900 щатски долара.

МВР

Угърчин

Министерството на образованието и науката сезира полицията и прокуратурата заради сигнал за незаконна агитация в училище в Угърчин, съобщи във Варна служебният министър на образованието Сергей Игнатов, който посети Висшето военноморско училище в града. Той подчерта, че по закон политическата дейност на територията на училищата е абсолютно забранена. По думите му министерството е издало и специално разпореждане ръководствата, учителите, администрацията да бъдат особено внимателни и да не допускат никакви нарушения.

Случилото се в Угърчин е абсолютно недопустимо, подчерта Игнатов. Той уточни, че учителката, за която е подаден сигналът, ще бъде уволнена. По думите на министъра засега няма други оплаквания от такъв характер в страната. Той увери, че ако постъпят, веднага ще бъдат разследвани и ще бъдат взети мерки.