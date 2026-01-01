От вчера (25 март) следобед до днес се провежда специализирана полицейска операция на територията на София и по-конкретно в столичния кв. „Факултета“, задържани са 24 души, това съобщи директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.

Открити са метаамфетамини, трева и много списъци със суми. Образувани са 12 бързи производства за нарушаване на изборното право на гражданите. До момента общият брой разследвания за изборни нарушения в Софийската градска прокуратура е 35.

"По-интересните схеми, които установяваме към настоящия момент, са свързани с изготвени списъци във фризьорски салони и магазини за дрехи, където предполатаме, че за да се избегне начина на предаване на финансови средства, се поемат определени ангажименти, т.е. да не заплащат за съответната стока или за съответната услуга, които предлагат търговските обекти. Преобладават суми между 50 и 100 евро, за които се предполага, че ще се закупи съответният глас. Проверени са и множество обекти за бързи кредити, залoжни къщи. Там също са установени такива списъци на тефтери и на отделни листи. Разпитват се хора за съпричастност", обясни Николов и допълни: "Различни са обясненията за парите, в повечето случаи изпадат в защитна версия, която не отговаря на реалната обстановка".

Вчера, около 15:00 ч., полицаи от 3 Районно управление в София са извършили проверка и на финансова къща, в близост до адреса на Кирил Кирилов-Японеца.

"При проверката той се появи. На същия адрес бяха установени много списъци с имена и суми срещу тях. Откриха се и около 6000 евро на адреса, но акцията не е насочена конкретно срещу Киро Японеца. Просто проверяваме всички знакови лица. По този повод мога да му съобщя да не се чувства специален. Нашата информация е, че той е фиктивен собственик на тази финансова къща, която сме проверили. Не е задържан", каза още комисар Любомир Николов.

Сред задържаните, обаче, има имена, които са задържани и при предишни акции, посочиха от полицията, но не бяха посочени повече подробности.

В спецоперацията участват служители на СДВР, Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), Жандармерия и други.