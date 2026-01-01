Съпругата на Кирил Кирилов, известен с прякора си Японеца, е задържана за 24 часа, след като проявила словесна агресия срещу медиите и ги заляла със студен чай. Срещу нея ще бъде образувано досъдебно производство за хулиганство, съобщи NOVA.

По-рано днес беше проведена операция за превенция на изборните престъпления в квартал „Факултета”.

„Списъци с имена и суми във фризьорски салони и магазини“: Спецоперация в София, проверен и адрес на Киро Японеца

Вчера, около 15:00 ч., полицаи от 3 Районно управление в София са извършили проверка на финансова къща, в близост до адреса на Кирил Кирилов-Японеца, съобщи по-рано днес директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.

"При проверката той (Киро Японеца) се появи. На същия адрес бяха установени много списъци с имена и суми срещу тях. Откриха се и около 6000 евро на адреса, но акцията не е насочена конкретно срещу Киро Японеца. Просто проверяваме всички знакови лица. По този повод мога да му съобщя да не се чувства специален. Нашата информация е, че той е фиктивен собственик на тази финансова къща, която сме проверили. Не е задържан", каза още комисар Любомир Николов.

Събират се допълнителни данни и ако се установят доказателства за извършено престъпление, ще му бъде повдигнато обвинение, добави Николов.