Продължават акциите за купен вот в Монтанско, съобщиха от полицията.

Задържаха трима души при спецакция в берковското село Замфирово, ломското село Киселево и в Лом. На 15 април след сигнал в село Замфирово е установен 35-годишен мъж зад волана на кола.

Иззети са 2 005 евро, две пластики с размер на дебитна карта с флаш памети, лист с изписани три имена и телефони срещу тях; пълномощно на негово име, три копия на бюлетина за народни представители; джоб за листа, съдържащ регистрационна табела и ламинирано свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника за колесен трактор на името на софийски жител.

Извършена е проверка в частен дом в село Киселево, обитаван от 23-годишен мъж. Открити са незаконно притежавани две пушки и боеприпаси - ловна пушка със сгъваема цев, пушка със сгъваема цев и монтиран оптически мерник и 14 ловни патрона. В имота са намерени още 10 литра ракия без платен акциз.

Проведени са разпити на свидетели, в това число и пред съдия от Районен съд-Лом. Установено, че 23-годишният е съпричастен към престъпление против политическите права на гражданите.

При извършено претърсване на частен адрес в Лом, обитаван от 35-годишен криминално проявен и осъждан, е иззета тетрадка с изписани в нея имена на хора и ЕГН-та срещу тях.