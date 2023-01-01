Ето кои са те:

Кандидатите за общински съветници

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

3. ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА

6. ПП НДСВ

7. ПП ГЕРБ

16. ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

21. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

23. БЗНС

25. СДС

26. Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

28. ЛЕВИЦАТА!

32. ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ

33. ПП ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН

42. ВЪЗРАЖДАНЕ

44. Съюз на свободните демократи

46. ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ

47. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА

49. ПП СВОБОДА

51. Земеделски съюз Ал. Стамболийски

54. ПП Движение напред България

57. Движение за права и свободи – ДПС

60. ПП НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – НДПС

66. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

68. Граждани за Общината

69. ВМРО - БНД (БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ)

12 кандидати ще се борят за кметския стол вна местните избори.- ПП Средна европейска класа;- ПП НДСВ;- ПП Има такъв народ;Партия на зелените;– Възраждане;- ПП Национално движение за права и свободи – НДПС;- Коалиция Продължаваме промяната – Демократична България;- Граждани за общината;- Инициативен комитет за издигане на Венелин Ефтимов Трошанов;- Инициативен комитет за издигане на Николай Христов Шушков;- Инициативен комитет за издигане на Илко Стоянов Стоянов;Инициативен комитет за издигане на Атанас Станкев Камбитов.101. Николай Кръстев Бошкилов102. Кремена Иванова Драганова103. Георги Иванов Монев104. Тодор Илиев Крънджилски105. Манол Новков Попов106. Милан Станкев Богдански107. Веселин Христов Христов108. Ана Йорданова Рашкова-Иванова109. Ина Симеонова Валеова110. Александър Борисов Сливков111. Георги Славев Марков112. Христо Антонов Шомов113. Ирина Симеонова Сотирова114. Анатоли Иванов Бенов115. Георги Георгиев Братков116. Петко Георгиев Костадинов117. Катрин Сергей Андреева-Огнянова118. Анна-Мария Любомирова Христова119. Пламен Стойнев Червенков120. Галина Станкева Велкова121. Елена Стефанова Стойчева122. Кирил Борисов Ивановски123. Добрина Симеонова Гелинска124. Борислава Стоименова Георгиева101. Александър Симеонов Тодоров102. Владислав Димитров Христов101. Кирил Петров Габеров102. Владимир Николов Караджов103. Сашо Методиев Въжаров104. Димитър Ангелов Манолов105. Константин Йорданов Петров106. Бойка Тодорова Манасиева107. Петър Симеонов Георгиев108. Илияна Максимова Данаилова109. Екатерина Григориева Москова110. Димитър Страхилов Павлов111. Георги Атанасов Сабъхлъков112. Милена Александрова Камбурова113. Росица Николаева Шкалова101. Калоян Владимиров Калоянов102. Бисер Николов Михайлов103. Александър Георгиев Марков104. Давид Стоименов Петров105. Венцислав Василев Атанасов106. Александър Николаев Петков107. Янко Тодоров Рупов108. Кирил Цветанов Илиев109. Йосиф Йорданов Кочев110. Венцислав Димитров Хросинков111. Антоанета Кирилова Богданова112. Чавдар Крумов Андонов113. Антоанета Ивайлова Иванова114. Спас Стойнев Петров115. Румен Бранимир Кулянин116. Емилия Никодимова Вълова117. Мартин Петров Златарски118. Десислава Спасова Даскалова119. Юрий Тодоров Воев120. Методи Живков Шурдев121. Антоанета Йорданова Дивилска122. Зоя Герасимова Димитрова- Вагалинска123. Христина Николаева Андонова124. Стефан Иванов Жеков125. Ралица Василева Петкова126. Николай Стоянов Стоянов127. Евгения Христова Станинска128. Ваня Благоева Каменова129. Татяна Стефанова Рибарска130. Красимир Пламенов Роячки131. Любен Андреев Терзийски132. Иван Красимиров Саков133. Велимир Благоев Димитров134. Пандо Лазаров Хаджидимитров135. Стефчо Бужев Бужев136. Методи Стойчев Стоянов137. Маргарита Янкова Стоянова138. Калин Иванов Зашев139. Памела Николаева Ризова140. Иван Методиев Митов141. Ана Димитрова Георгиева101. Кирил Спасов Ваклинов102. Димитър Бориславов Андонов103. Иво Николаев Христов104. Иван Лазаров Лалов105. Димитър Ангелов Стойчев106. Валентин Симеонов Георгиев107. Георги Петров Бузов108. Борислав Василев Стоилов109. Сотир Иванов Валеов110. Димитър Георгиев Начев111. Кирил Кирилов Капитански112. Павлин Асенов Янкулски101. Станислав Иванов Богдански102. Атанаска Георгиева Митрева103. Иванка Василева Асенова104. Цветанка Йончева Попова105. Петър Атанасов Лазаров106. Крум Симеонов Мавродиев107. Силвия Георгиева Урдарска108. Борян Димитров Керемидчиев109. Атанас Иванов Бръндев110. Йордан Валентинов Кормев111. Димитрина Кирилова Търнарова112. Методи Тодоров Джингаров113. Христина Росенова Георгиева114. Яница Георгиева Шакина115. Юлиян Илиев Ангелов116. Борислав Кирилов Костов117. Николай Каменов Джабиров118. Георги Евтимов Евтимов101. Христо Ангелов Ковачки102. Юлиян Иванов Иванов103. Гергана Ганева Костадинова104. Станислав Георгиев Воденичарски105. Стоян Антимов Реджов106. Борислав Тодоров Гелински107. Валери Тодоров Байрактарски108. Роза Ангелова Цонева109. Васил Красимиров Ангелов110. Антонио Димитров Стойков111. Марио Кирилов Коларов112. Милен Кирилов Кацарски113. Петър Петров Величков114. Ренета Димитрова Урумова101. Мария Станойчева Гошева102. Райчо Димитров Цветин103. Ясен Александров Неделчев104. Спас Петров Ненов105. Мирослав Илиев Чолев106. Ибрахим Ибраим Турчин107. Христо Димитров Дюлгеров108. Христо Стоянов Христов109. Георги Тониев Георгиев110. Саня Валентинова Божкова111. Антоанета Стефанова Стефанова112. Китан Георгиев Китанов113. Ралица Титкова Чучукова114. Христо Райчов Христов115. Александър Кирилов Филипов116. Атанас Кирилов Кръстев117. Катина Антонова Илчова118. Марияна Истилянова Костадинова119. Дафинка Стоянова Елкоуисни120. Венцислав Димитров Угринов121. Силвия Тодорова Тагарева-Ковачева122. Надя Стоянова Бойчева123. Любомир Боянов Николов124. Анелия Методиева Никова125. Чанко Янчев Чанев126. Рени Крумова Езекилова127. Антонио Славеев Стоилов128. Валери Стойов Качулски129. Васил Георгиев Чолаков101. Елена Генчова Атанасова102. Соня Боянова Ставрева103. Ася Олегова Сотирова104. Павел Филчев Чорбаджийски105. Станислав Олегов Стоев106. Македонка Славчова Шопска107. Спас Георгиев Сърбов108. Георги Евгениев Смиленски109. Емил Иванов Стоянов110. Константин Томов Минчев111. Силвия Димитрова Ковачева112. Васил Станкев Илиев113. Емил Ангелов Велинов114. Владимир Огнянов Калаузки115. Никола Христов Таковски116. Елена Симеонова Маринова117. Виолета Атанасова Кехайова118. Румен Костадинов Ганчев119. Емил Якимов Ангелов120. Христо Любенов Стефанов121. Васил Иванов Трендафилов122. Ася Мариова Тодорова123. Иван Борисов Стойков101. Албина Алексеева Анева-Томова102. Иван Стоянов Станчев103. Ренета Димитрова Пилевска104. Димитринка Методиева Самарджиева105. Магдалена Николаева Рачева-Иванова106. Кирил Венциславов Атанасов107. Младен Димитров Ванев108. Петър Сашов Гайдарски109. Антон Георгиев Манчев110. Марян Иванов Биков111. Ана Филаретова Ларикова112. Данаил Спасов Георгиев113. Катя Пламенова Янева114. Евгения Кирилова Костова-Байова115. Антон Янков Димитров116. Васил Павлов Тинчев117. Валери Бориславов Смиленов101. Любомира Иванова Хамбарджийска102. Георги Благоев Бежански103. Йорданка Дамянова Урдарска104. Павлинка Кирилова Иванова105. Асен Евгениев Георгиев106. Христо Емилов Михалков107. Калоян Людмилов Велков108. Лъчезар Петров Христов109. Димитър Драганов Треновски110. Евелина Христова Пеева111. Розалия Росенова Асенова112. Евелина Якимова Христова113. Владимир Димитров Ковачки114. Надежда Георгиева Костадинова115. Цветелина Атанасова Богданова116. Борислав Бориславов Влахов101. Гергана Владимирова Муртова102. Евгени Динков Трайков103. Ани Славчова Тупарска104. Асен Сашов Колев105. Ивайло Иванов Червилов106. Емил Димитров Грозданов107. Златина Кирилова Узунова108. Светослав Иванов Костурков109. Иван Александров Дракалийски110. Мария Радкова Русинова111. Димитрина Асенова Петрова112. Васил Венциславов Димитров113. Мартин Бориславов Хърсовски114. Гергана Бориславова Велева115. Светослав Кирилов Тодоров116. Надежда Илиева Мишкова117. Атанаска Георгиева Тупарова118. Станислав Иванов Шалявски119. Венцислав Димитров Малинов120. Любима Георгиева Иванова-Кръстева121. Александър Славчов Васев122. Иван Борисов Боцев123. Спас Борисов Данчов124. Димитър Славев Лазаров125. Ивон Николаева Давидкова126. Васил Витанов Стойков127. Никол Христова Качева101. Цвета Валентинова Рангелова102. Александър Сотиров Стойков103. Методи Георгиев Спасов104. Илко Александров Гълъбов105. Гергана Крумова Николова106. Весела Александрова Андонова107. Владимир Добрев Арабаджиев108. Марио Любомиров Колев109. Христо Николаев Несторов110. Весела Петрова Симеонова111. Костадин Митков Митов112. Елена Христова Бараковска101. Георги Юлиянов Иванов102. Благовест Красимиров Стоицов103. Йордан Бойков Йорданов104. Иванка Борисова Илиева105. Атанас Георгиев Равначки106. Жулиета Маркова Мавревска107. Христина Христова Донева108. Иван Павлов Донев109. Методи Григориев Киров110. Любима Костадинова Мавродиева-Оракова111. Олег Василев Георгиев112. Радослав Лазаров Гошенков113. Рая Кирилова Попева114. Никола Бойков Лазаров115. Емануил Спасов Попгеоргиев116. Ангел Илиев Щурков117. Димитър Николов Узунов118. Елвира Снежанина Хаджиева119. Емил Драганов Йорданов120. Тодор Валентинов Сотиров121. Мария Димитрова Никова - Александрова122. Марио Сашов Борисов123. Благой Кирилов Манов124. Петър Михайлов Кепов125. Александрина Методиева Зарева126. Борислав Веселинов Ханджийски127. Васил Живков Кацарски128. Даниела Красимирова Велинова129. Виолина Венциславова Китанова130. Йордан Иванов Николов131. Маргарита Георгиева Урлачка132. Снежана Александрова Иванова133. Иван Радев Николов134. Николай Николов Здравков135. Ивайло Цветанов Дилов136. Илиян Огнянов Пашов137. Бисер Иванов Найденов138. Красимир Янков Стоицов139. Десислава Людмилова Камчева140. Валентин Росенов Кирилов141. Мартин Пламенов Багашев101. Иван Янев Ризов102. Нина Томова Илиева103. Мая Иванова Евстатиева104. Димитър Симеонов Китипов105. Величка Христова Войнова106. Иван Райчев Камбитов107. Мая Кирилова Багашка108. Вероника Ивайлова Шаприна109. Воислав Симеонов Марковски110. Борислава Иванова Виделова111. Пламен Тодоров Попгеоргиев101. Людмила Александрова Костадинова102. Вероника Руменова Темелкова103. Десислава Иванова Войнишка104. Кръстьо Василев Праматаров105. Илиана Николаева Андреева106. Росен Митков Сердаров107. Цветанка Димитрова Гальова108. Антон Красимиров Анастасов109. Мартин Георгиев Кирилов110. Миглена Стефанова Ванева111. Ричард Павлов Софрониев112. Райна Дамянова Икономова101. Владимир Николов Таковски102. Захарин Кирилов Хаджийски103. Валери Стоянов Манов104. Мартин Стефанов Лазаров105. Асен Георгиев Кайнакчиев106. Иванка Василева Джунджурова107. Ивайло Борисов Попов108. Радослав Иванов Митрев109. Васил Илиев Божиков110. Рилко Петров Динов111. Габриела Валериева Асенова112. Иван Николов Крайков113. Никола Горанов Петров114. Мариола Атанасова Христоскова115. Аврам Крумов Ангелов116. Анна Василева Руснеова117. Валери Благоев Спасов118. Диана Любенова Гошева119. Владимир Стойчев Стоянов120. Росен Павлов Десподов121. Елена Славчева Димитрова122. Ана Андреева Стойчева101. Димитър Лазаров Урдев102. Васил Христов Миладинов103. Наталия Христова Бакалова104. Милена Руменова Чинкарова105. Кристиян Великов Бахчеванов106. Заличен107. Веселин Любчев Иванов108. Антони Александров Томанов109. Павел Иванов Гюров110. Георги Борисов Георгиев111. Емил Асенов Георгиев101. Георги Тодоров Корчев102. Георги Ванчев Васев103. Росен Йорданов Георгиев104. Росица Николова Грънчарова105. Живко Илиев Янев106. Георги Пламенов Драчев107. Росица Славчова Атанасова108. Евгения Пламенова Митова109. Димитрина Делянова Бъчварова110. Алекси Занков Трънков111. Борислав Лазаров Николов101. Ибраим Ибраимов Зайденов102. Исмет Салих Узунов103. Милена Линкова Бунцева104. Крум Иванов Крумов105. Даниела Благоева Драганчева-Стефанова106. Мартина Симеонова Траянова107. Луиза Ицкова Александрова108. Елена Сотирова Илиева109. Мустафа Мустафов Бошнаков110. Росица Петрова Георгиева111. Фаик Неджемиев Таиров112. Елизабета Николаева Дерменджиева113. Вероника Георгиева Ковачка-Папукчийска114. Надя Красимирова Гъркинина115. Аспарух Леонидов Георгиев116. Гергана Кирчова Домозетска117. Стефан Валериев Стоянов118. Микел Емилов Ревански119. Петър Иванов Кънев120. Христо Костадинов Пешев101. Атанас Георгиев Киряков101. Методи Петров Байкушев102. Ваня Христова Кромбоа103. Василиса Павлова Валеова104. Боряна Боянова Шалявска105. Станислав Николаев Кимчев106. Ася Димитрова Иванова107. Крум Добринов Стоилов108. Наталия Петрова Димитрова-Попова109. Антония Иванова Сивикова110. Адриана Георгиева Топурска111. Владимир Евгениев Милушев112. Янко Митков Христов113. Ирена Димитрова Везенкова-Пашова114. Магдалена Петрова Прътева115. Михаил Йорданов Спасов116. Владимир Емилов Ценков117. Георги Викторов Мавродиев118. Виолета Николова Стойчева119. Ивайло Кирилов Акшаров120. Кирил Георгиев Кочарков121. Иван Костадинов Амов122. Николай Михайлов Куколев123. Олег Атанасов Сатиев124. Иво Кирилов Иванов125. Анжело Стоименов Янев126. Владимир Георгиев Хаджийски127. Славчо Андонов Захов128. Елена Симеонова Коцева-Пицова129. Дора Стоименова Ангелова130. Дейвид Владимир Давидков131. Иван Добринов Чандрев132. Мария Паисиева Постолова133. Кирил Алексов Петров134. Илия Атанасов Туджаров135. Велина Огнянова Андонова136. Лидия Христова Кънева137. Таня Димитрова Шин138. Надя Павлова Владимирова139. Татяна Иванова Траянова140. Марин Александров Митов141. Милан Огнянов Памуклийски101. Мартин Руменов Томов102. Ани Валентинова Стефанова103. Моника Йорданова Шерланева104. Иво Росенов Данов105. Ивайло Стоянов Иванов106. Станимир Андонов Стивасарски107. Петър Ивайлов Соколов108. Николай Олегов Цветков109. Петър Борисов Герашев110. Вилислав Станиславов Джукев111. Жени Костадинова Илиева112. Виктория Милчова Кирчанова113. Татяна Димитрова Николова114. Симеон Петров Златков115. Петър Яворов Матеев116. Станислав Любомиров Христов101. Радослав Николаев Тасков102. Вангел Живков Тодоров103. Ваня Кръстева Алексиева104. Мария Михайлова Георгиева105. Йордан Георгиев Андонов106. Анна Иванова Николова-Мазурска107. Петър Владимиров Андонов108. Даниел Росенов Велев109. Ангел Атанасов Младенов110. Славка Георгиева Гелишева111. Петър Сотиров Михтарски112. Велчо Борисов Танев113. Ангела Христова Гешева114. Кристина Златкова Дерменджиева115. Кристина Бисерова Стойчева116. Теодор Георгиев Тошев117. Николай Благоев Папукчиев118. Симеон Марянов Кетипов119. Мария Димитрова Търнарова120. Злата Бориславова Ризова121. Димитър Венциславов Хайдушки122. Теодор Юриев Куков123. Симеон Янков Божинов124. Ваня Руменова Нанова125. Станислав Иванов Ангелов126. Димитър Росенов Димитров127. Цветозара Николова Маркова128. Цветан Георгиев Костов129. Десислава Василева Савова130. Светослав Радев Зашев131. Илияна Каменова Донева132. Недко Симеонов Ангелов133. Станко Иванов Стойчев