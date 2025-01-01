Във всичките си компоненти еврото има повече предимства от която и да е друга бивша национална валута на страните членки. То е обща валута - близо 400 милиона граждани се разплащат чрез нея. Това каза премиерът Росен Желяков във връзка с Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България.

В срещата в Бургас изказвания направиха министър-председателят Росен Желязков, управителят на БНБ Димитър Радев, кметът на Бургас Димитър Николов.

„Когато фундаментално се атакува доверието, независимо в коя сфера на обществения живот, тогава институциите стават по-слаби, а обществото - все по-неспособно да задейства имунната си система срещу предизвикателствата. Колкото повече покриваме евростандартите, по-добре ще функционира общият пазар на еврото. Националната информационна кампания не трябва да се ограничава в добре познати и заучени клишета. Тя трябва да бъде насочена особено към тези по-уязвими групи, които са най-застрашени от възможни манипулации и спекулации, трябва да се разгърне като информационна кампания“, допълни министър-председателят.

„Ние живеем в едно море от информация, но най-скъпата информация и тази, в която най-много се инвестира, е истината“, заяви Желязков.

Според него няма механизми, които да могат да откроят фалшивите новини, фантасмагориите и откровените лъжите. „Затова инвестирането в истината е скъпо усилие. Тук би трябвало медиите да са наш съюзник, защото те са призвани да поднасят истинската информация. Тези събития трябва да получават необходимата публичност, за да бъдат прозрачни всичките усилия и най-вече въвеждането на еврото да бъде планиран процес, който да не се развива стихийно и да не създава обществено напрежение и да не подклажда и поддържа обществени страхове“, категоричен бе той.

Министърът на финансите Теменужка Петкова

„Членството на България в еврозоната е гаранция за икономическа и ценова стабилност, гаранция за повече инвестиции, икономически растеж и повишаване на доходите. Членството в еврозоната е една прекрасна възможно да развием страната си в посока, която наистина българските граждани заслужават“, заяви министърът на финансите Теменужка Петкова по време на събитието в Бургас, част от Националната информационна кампания за въвеждането на еврото в България.

Финансовият министър обаче предупреди, че членството в еврозоната само по себе си не е панацея.

Ще се наложи да спазваме всички правила, за да може да се възползваме от възможностите, които членството предлага, добави Петкова.

Ключов приоритет на правителството е плавното въвеждане на единната европейска валута, отбеляза Теменужка Петкова.

Тя припомни, че няма държава членка в ЕС, която да се е присъединила към еврозоната и това да е намалил жизнения стандарт на нейните граждани.

Управителят на БНБ Димитър Радев

Вече преминахме етапа на политическите декларации, сега централна роля заемат политическите действия, които ще определят колко успешен ще бъде преходът от лев към евро за бизнеса, и най-вече за хората. Бизнесът е сред основните бенефициенти от въвеждането на еврото - отпада превалутирането, улесняват се транзакциите, намаляват се рисковете при търговията, и се повишава конкурентоспособността. Това е особено важно за малките и средни фирми, които ще получат равен достъп до пазарите при по-ниска цена на капитала. Това каза управителят на БНБ Димитър Радев по време на откриването на Националната информационна кампания за въвеждането на еврото.

Еврото ще даде по-добър достъп до европейските финансови пазари, по-голяма предвидимост и по-голям интерес на инвеститорите към България. Това означава нови инвестиции, по-гъвкав пазар на труда, и ускорен икономически растеж. Предизвикателството за бизнеса сега е да завърши техническата подготовка, да обучи персонала си и да комуникира с клиентите.

Истинската мярка за успеха на еврото е в ползите за гражданите - за тях новата валута значи повече стабилност и сигурност - спестяванията ще бъдат защитени, кредитите ще са по-прозрачни, а покупателната способност ще е по-добре съхранена в условията на глобалните кризи, допълни Радев.

Правителството вече предприема мерки да защити потребителите - прави двоен надзор на цените, множество мерки, включително и информационната кампания, която стартира днес.

БНБ активно подкрепя този процес, за да бъде преходът честен и справедлив. Публикуваме отговорите на всички въпроси, които хората ни изпращат.

Общините ще спечелят от по-добрия достъп до европейски програми, от бюджетното планиране в евро, както и от ръста в туризма. Общините трябва да са близо до хората, да насърчават и обясняват процеса на прехода към евро.

Има няколко групи на предизвикателства при прехода/ първата касае разбирането на цените - когато статистиката показва относителна стабилност, усещането за поскъпване може да ерозира доверието. Решението е в строг контрол.

И второто предизвикателство е политическата стабилност - членството в еврозоната е национален проект, който иска разбирателство по ключови въпроси. Преходът е тест до каква степен политическите сили са в състояние да поставят дългосрочния държавен интерес над краткосрочните политически цели, допълни Радев.

Представителят на ЕК у нас Йорданка Чобанова

Въвеждането на еврото е успех за България, това е проект за хората, не просто за институциите. ЕК е надежден партньор в този процес със своята подкрепа и експертиза. Това каза представителят на ЕК у нас Йорданка Чобанова.

Гледаме на този процес не като крайна цел, а като начало на бъдещето, бизнеса и нашите деца. Моето послание е, че еврото има трансформираща сила. Присъединяването към еврото е стратегическа инвестиция, същото беше и когато България се присъедини към ЕС преди 18 г., заяви Чобанова. Еврото е и символ, видима проява на европейското единство. 341 млн. души ползват еврото. То е щит срещу икономическите сътресения, добави Чобанова. България ще се присъедини към еврозоната, когато общественото доверие към нея е рекордно високо – 83%, а самото евро е по-стабилно от всякога, увери Чобанова. Когато сме част от единния пазар с обща валута, тогава сме по-силни и печелим повече. Опитът на другите държави е категоричен, ползите са трайни, а рисковете са минимални, уточни още Чобанова.

Министърът на енергетиката Жечо Станков

Идеята на Националната информационна кампания за въвеждането на еврото в България е да покаже, че държавата здраво държи контрола по един стабилен подход за въвеждане на еврото. Това каза министърът на енергетиката Жечо Станков.

Този контрол гарантира на хората спокойствие, стабилност на спестяванията и доходите им. Това правителство свърши своята работа - успяхме да предоговорим ангажимента битовите потребители да бъдат на регулиран пазар. Това означава, че държавата ще продължи да гарантира устойчиво ниски сметки за битовите потребители. Сметката, която всички получихте през юли, и която е средно около 60 лв. /30 евро и 68 цента/ за страната, щеше да е с 46% по-висока, ако това правителство не беше предоговорил ангажимента, поет от предходни правителства всички ние да бъдем на свободен пазар, обясни енергийният министър.

България и Унгария в момента са лидери за най-ниската цена за битовите потребители. Въвеждането на еврото в България ще ни даде възможност за допълнителни инвестиции, които ще оптимизират и цената. Благодаря на министър Петкова като министър на финансите за това, че с искането на Конвергентния доклад успяхме да излезем на пазарите, за да осребрим присъединяването си към еврозоната. С излизането си на пазарите, постигнахме 20% по-добри лихвени проценти за рефинансиране на стари облигации.

Изграждането на 7 и 8 блок са основна задача и приоритет на правителството. От разговорите с консорциумите и банките, се вижда ясно, че само влизането ни в еврозоната, ще намали с три пъти таксите и лихвите, от които ще се възползваме. Това се отразява пряко по джоба на българския бизнес и на потребителите. Енергетиката няма да даде шанс на никакви инфлационни процеси, допълни Станков.