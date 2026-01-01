Заради тежката катастрофа на автомагистрала "Тракия" президентът Илияна Йотова прекратява участието си на Парижкия форум за мир и съпътстващите го срещи и се прибира в България.

Държавният глава изразява съболезнования на близките и семействата на загиналите.

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Деветият форум, в който ще участват над 350 държавни и правителствени ръководители, представители на международни организации, неправителствения сектор и бизнеса, ще се проведе под надслов „От суверенитет към сътрудничество“. Целта на днешната среща е да се подчертае необходимостта от международно сътрудничество при разрешаването на конфликти и по въпроси, свързани с развитието, климатичните промени, високите технологии, допълват от прессекретариата.

Акцент на Парижкия форум за мир е Срещата на върха за децата, в която българският президент трябваше да направи изказване. В Париж бе планирана среща на държавния глава с генералния секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие Матиас Корман. Илияна Йотова трябваше да разговаря и с генералния директор на ЮНЕСКО Халед Ел-Енани. Тази година страната ни отбелязва 70 години членство в организацията. Планирани бяха и срещи с представители на бизнеса от MEDEF International.