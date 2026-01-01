Софийският апелативен съд допусна предаването на сръбски гражданин, издирван от гръцките власти за участие в престъпната група „Pink Panters“, известна с въоръжени грабежи на бижутерийни магазини.

Решението е взето на 4 март, след като съдът отмени предходно определение на Софийския градски съд, с което не беше допуснато изпълнение на Европейска заповед за арест.

Арестуваха в България член на сръбските дръзки обирджии „Розовите пантери“

Според данните по делото мъжът, заедно с други лица, е участвал в организирана престъпна група, извършваща грабежи в Гърция. Членовете на групата набелязвали бижутерийни магазини, като използвали фалшиви документи, автомобили под наем и често се придвижвали с електрически тротинетки. По време на престъпленията били въоръжени.

Един от случаите, за които се търси отговорност, е грабеж на бижутериен магазин в района на Халкидики на 2 септември 2025 г., при който са откраднати ценности на стойност близо 580 хил. евро.

Съдът постанови екстрадицията да бъде извършена след приключване на наказателното производство срещу мъжа в България. До тогава той остава с мярка „задържане под стража“.

Решението на Софийския апелативен съд е окончателно.