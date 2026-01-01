Окръжната прокуратура в Монтана внесе в съда обвинителен акт по дело за умишлено причиняване на смърт и нанасяне на телесна повреда на повече от едно лице по хулигански подбуди.

Делото включва шестима обвиняеми, като един от тях е привлечен към наказателна отговорност за опит за умишлено убийство, съобщиха от прокуратурата.

След масовия бой с брадви в Лом: Задържаха четирима души за смъртта на мъжа

Според разследването, на 8 август 2023 г. в квартал "Хумата" в Лом възникнал скандал между четири лица, който прераснал в сбиване. След инцидента единият от участниците потърсил помощ от свои роднини и приятели, които се присъединили и отишли на мястото.

Обвиняемите нападнали жената на един от участниците в първоначалния конфликт, като ѝ нанесли удари с ритници и по тялото. След това атакували свекъра ѝ с тръби и дървени колове.

Синът на пострадалия излязъл от къщата и също бил нападнат от групата с брадва, дървени колове и тръби. Друг мъж, който се опитал да се намеси, също бил ударен с брадва, като по чудо оцеля.

Близки на мъжа, загинал при масовия бой в Лом, настояват за справедливи наказания

Пострадалите били транспортирани до болница, където един от тях починал. Според съдебномедицинската експертиза, смъртта е настъпила вследствие на остра сърдечна и дихателна недостатъчност, причинена от травма на корема и вътрешна кръвозагуба.

Другите пострадали получили различни телесни повреди, а един мъж е бил обект на опит за убийство, който не успял по независещи от извършителя причини. Делото предстои да продължи в съда.