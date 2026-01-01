Европейската комисия призова за максимална сдържаност в навечерието на изтичането на ултиматума на президента на САЩ Доналд Тръмп към Иран за отваряне на Ормузкия проток, предава кор. на БТА Николай Желязков.

Отхвърляме заплахите за удари по гражданска инфраструктура, това може да засегне милиони хора и да задълбочи войната, каза говорител на комисията на пресконференция, в отговор на въпроси. Призоваваме за максимална сдържаност и за защита на гражданите, както и за пълно спазване на международното право, добави той. Дипломацията е отговорът, каза говорителят.

Както БТА съобщи, Тръмп определи поставения от него краен срок на ултиматума за сключване на споразумение с Техеран като окончателен. Крайният срок изтича в 03:00 ч. българско време утре.