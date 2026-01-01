Ако Доналд Тръмп изпълни заплахата си да унищожи електроцентралите на Иран, страната може да се изправи пред хуманитарна катастрофа с огромни мащаби, предупреждават експерти. Милиони хора биха били принудени да се борят за достъп до храна и основни ресурси.

Освен това, евентуална атака срещу ключова инфраструктура на Ислямската република може да предизвика вълна от терористични атаки срещу Запада и да доведе до сериозни сътресения в световната икономика.

По време на снощна пресконференция американският лидер заяви, че е готов да бомбардира страната толкова тежко, че да я „върне в каменната ера“, ако не бъде постигнато споразумение. По думите му:

„Цялата страна може да бъде унищожена за една нощ — и тази нощ може да е още утре. Надявам се да не се налага да го правя.“

„Всеки мост в Иран може да бъде унищожен до утре вечер. Всяка електроцентрала ще бъде изведена от строя — ще гори, ще експлодира и никога повече няма да бъде използвана. Говоря за пълно разрушение.“, допълни той.

Изявленията му последваха публикация в социалната мрежа Truth Social, в която той използва остър и провокативен език, заявявайки, че „вторник ще бъде денят на електроцентралите и мостовете“ в Иран.

Лидерът на демократите в Сената Чък Шумър реагира остро, като заяви в социалните мрежи на 5 април, че Тръмп „действа безразсъдно“ и „отправя заплахи, които могат да се тълкуват като военни престъпления“.

Експертите предупреждават, че унищожаването на електроенергийната инфраструктура би имало катастрофални последици за цивилното население. Ще бъдат засегнати жизненоважни системи — от водоснабдяването до болничните услуги — което би превърнало ежедневието на близо 90 милиона души в непрекъснато изпитание.

Системите за производство и разпределение на храни вероятно ще се сринат, което ще доведе до глад и масов недостиг. Водните помпени станции ще спрат работа, увеличавайки риска от разпространение на предотвратими заболявания.

Икономическите последици също биха били тежки — предприятията ще затворят, безработицата ще нарасне, а населението ще остане изолирано без електричество и комуникации.

„Ударите по електроцентрали и съоръжения за обезсоляване може да бъдат оправдавани с потенциално военно предимство, но това е изключително труден критерий за покриване и детайлите са от решаващо значение“, коментира Дейвид Дж. Шефер, бивш посланик на САЩ по въпросите на военните престъпления.

Той подчертава, че подобни действия биха противоречали на принципа на пропорционалност в международното хуманитарно право.

Според информацията, на Техеран е поставен краен срок до 20:00 ч. източноамериканско време (1:00 ч. британско време в сряда), за да предприеме действия относно Ормузкия проток, преди да бъде взето решение за евентуална атака.