Иран атакува отново Тел Авив днес. Съобщава се за няколко експлозии в израелския град, предаде ДПА.

Израелската армия заяви, че Техеран е използвал касетъчни бомби, чиято употреба масово се осъжда в международен план.

Сирени за въздушна тревога прозвучаха в центъра на града, след което бяха чути експлозии.

Израелска телевизия съобщи, че са ударени около десет обекта. Нанесени са щети на сгради и автомобили, но няма ранени.

Според медийни публикации южното пристанище Ейлат също е било атакувано с касетъчни бомби. Те се разпадат във въздуха и разпръскват по-малки бомби, които са почти „невъзможни за прехващане“.

"Хюман Райтс Уоч" разкритикува Техеран за използването на касетъчни бомби срещу израелски градове по време на конфликта и посочи, че това може да бъде квалифицирано като военно престъпление.

Настоящата ракетна заплаха и активирането на сирени в Тел Авив е пряко продължение на ескалираща поредица от събития в региона. Началото на настоящия цикъл на конфронтация може да бъде проследено до 28 февруари тази година, когато започна израелско-американска офанзива срещу Иран, последвана от незабавни ответни удари от страна на Техеран. Тази дата отбеляза прехода към по-интензивна фаза на конфликта в Близкия изток, създавайки прецедент за последващи военни действия. В отговор на ескалацията, през същия период, Израел предприе незабавни мерки за защита на своето население и територия. Едно от ключовите институционални действия беше обявяването на извънредно положение на територията на страната. Тази политика включваше затваряне на училища, препоръка за дистанционна работа, забрана на събирания на обществени места и затваряне на израелското въздушно пространство за граждански полети, всички насочени към минимизиране на риска за цивилното население.По-късно, като част от тази ескалация, Иран предприе значителна стъпка, твърдейки, че за пръв път е използвал нова, неоткриваема от радари ракета при удар срещу израелски разузнавателен обект. Това събитие, обявено от бригаден генерал Реза Талаи-Ник от иранското министерство на отбраната, подчерта технологичното развитие във военния арсенал на Иран и пробива в отбранителните системи .В отговор на тези действия и за укрепване на регионалната сигурност, Съединените щати предприеха конкретно действие, като прехвърлиха изтребители в Близкия изток, демонстрирайки подкрепа и готовност за реакция. В друг ключов момент от този период, Израел също така предприе превантивна ракетна атака срещу Иран, според съобщения на израелското Министерство на отбраната. Това представляваше пряк отговор на иранските действия и допълнително задълбочи цикъла на взаимни удари.Днешните атаки, особено предполагаемото използване на касетъчни боеприпаси срещу Тел Авив и пристанището Ейлат, предизвикаха остра реакция.