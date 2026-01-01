В много райони в централната част на Израел беше обявена въздушна тревога поради ракетна заплаха, сирените прозвучаха, включително в Тел Авив и околностите му, съобщава кореспондентът на ТАСС.

Сигналите за тревога в района на Тел Авив се задействаха два пъти в рамките на 10 минути, след което се чуха поредица от силни експлозии. Малко преди това израелската армия съобщи, че е регистрирала нов ракетен обстрел от територията на Иран.

За Тел Авив това е първата тревога за повече от денонощие.

Началото на настоящия цикъл от конфронтация може да бъде проследено до **28 февруари [текущата година]**, когато започна израелско-американска офанзива срещу Иран, последвана от незабавни ответни удари от страна на Техеран. Тази дата отбеляза прехода към по-интензивна фаза на конфликта в Близкия изток, създавайки прецедент за последващи военни действия. В отговор на ескалацията, през същия период, Израел предприе незабавни мерки за защита на своето население и територия. Една от ключовите **институционални действия бе обявяването на извънредно положение на територията на страната**. Тази политика включваше затваряне на училища, препоръка за дистанционна работа, забрана на събирания на обществени места и затваряне на израелското въздушно пространство за граждански полети, всички насочени към минимизиране на риска за цивилното население.По-късно, като част от тази ескалация, Иран предприе значителна стъпка, твърдейки, че за пръв път е **използвал нова, неоткриваема от радари ракета** при удар срещу израелски разузнавателен обект. Това събитие, обявено от бригаден генерал Реза Талаи-Ник от иранското министерство на отбраната, подчерта технологичното развитие във военния арсенал на Иран и пробива в отбранителните системи. В отговор на тези действия и за укрепване на регионалната сигурност, Съединените щати предприеха **конкретно действие, като прехвърлиха изтребители в Близкия изток**, демонстрирайки подкрепа и готовност за реакция.В друг ключов момент от този период, Израел също така предприе **превантивна ракетна атака срещу Иран**, според съобщения на израелското Министерство на отбраната. Това представляваше пряк отговор на иранските действия и допълнително задълбочи цикълa на взаимни удари. Днешната ракетна заплаха и активирането на сирените в Тел Авив са пряко продължение на тази ескалираща поредица от събития. Тези факти ни помагат да разберем не просто *какво* се случва, а *защо* всяко ново събитие се вписва в тази по-голяма картина.