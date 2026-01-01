Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че Иран има желанието "да сложи край" на войната срещу Израел и САЩ, но иска гаранции за "предотвратяване на повтаряне на агресията", предаде Франс прес.

"Имаме необходимата воля да сложим край" на конфликта, продължаващ вече пета седмица, "при условие че бъдат изпълнени основните условия, по-специално необходимите гаранции, за да се предотврати повтаряне на агресията", заяви иранският президент по време на телефонен разговор с председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

На този фон Израел заяви, че ще „продължи да смазва“ иранския „терористичен режим“. Това дойде от израелския премиер Бенямин Нетаняху, който подчерта, че войната, започнала преди повече от месец, когато страната му атакува Техеран заедно със САЩ, „не е приключила“, предаде Франс прес.

„Кампанията не е приключила, ще продължим да смазваме терористичния режим, ще укрепим зоните за сигурност около нас и ще постигнем целите си“, изтъкна Нетаняху, визирайки териториите, където израелската армия вече е разположена извън границите на страната - в ивицата Газа, в Сирия и в Ливан.

Премиерът каза тези думи по време на телевизионно обръщение в навечерието на еврейската Пасха, малко след като иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че страната му има волята „да сложи край“ на войната, но иска гаранции, за да „предотврати повторение на агресията“, според съобщение на канцеларията му.