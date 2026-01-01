Земетресение с магнитуд 4 по скалата на Рихтер е регистрирано днес в 12:38 ч. местно (и българско) време в района на градчето Гюней в югозападния турски окръг Денизли, предаде ТРТ Хабер, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).
#Earthquake 4 km W of #Gediz (Türkiye) 5 min ago (local time 12:38:36). Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyeswitnesses. Share your experience via:— EMSC (@LastQuake) April 7, 2026
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/DSKWmOEd9O pic.twitter.com/Vdp3fZZNj1
Трусът е регистриран на дълбочина 11,11 километра, като за момента няма информация за пострадали хора и нанесени материални щети вследствие на земетресението.