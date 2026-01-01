/ iStock photos/Getty images

Земетресение с магнитуд 4 по скалата на Рихтер е регистрирано днес в 12:38 ч. местно (и българско) време в района на градчето Гюней в югозападния турски окръг Денизли, предаде ТРТ Хабер, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

 

 

Трусът е регистриран на дълбочина 11,11 километра, като за момента няма информация за пострадали хора и нанесени материални щети вследствие на земетресението.

Кристиан Стратев/БТА
Последвайте ни

Свят