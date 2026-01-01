Витоша ще се превърне в място за игри, приключения и нови открития за стотици деца от София и през лятото на 2026 г., съобщиха от Столичната община. Администрацията на Васил Терзиев подготвя новото издание на програмата „Летни детски лагери 2026 - Витоша на децата“ - възможност малките жители на столицата да излязат от града и да създадат незабравими спомени сред природата.

Програмата ще се проведе от 1 юни до 15 септември 2026 г. и е насочена към деца от предучилищните групи и ученици от 1. до 4. клас в общинските училища. Тя стъпва върху успешния опит от последните години и показва колко важно е децата да бъдат навън, да се движат и учат чрез преживяване.

По време на лагерите Витоша ще се превърне в класна стая на открито - децата ще се включват в планински преходи, спортни игри и занимания, които ги запознават с богатството на Природен парк „Витоша“. Те ще откриват повече за растенията и животните, ще учат как да пазят природата и ще изграждат умения за работа в екип, взаимопомощ и самостоятелност. Програмата включва и важни уроци за безопасно поведение в планината, както и основни умения за ориентиране и движение в на открито сред природата.

Инициативата осигурява равен достъп за всички деца, включително и за тези от социално уязвими групи. За реализирането на програмата е предвиден бюджет до 200 000 евро от бюджета на Столична община.

В момента е отворена процедура за кандидатстване от туроператори, турагенти и спортни и туристически организации, които желаят да се включат в реализирането на лагерите. Кандидатите трябва да бъдат вписани в Националния туристически регистър, да имат опит в организиране на детски лагери или сходни дейности и необходимия капацитет за работа с деца в природна среда. Срокът за кандидатстване е до 20 април 2026 г. Условията и необходимите документи могат да бъдат намерени на официалния сайт на Столична община.

С “Витоша на децата” Столичната община продължава да създава възможности за по-активно, здравословно и вдъхновяващо детство - с повече време навън, повече движение и възможност за учене чрез преживяване.