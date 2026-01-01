За първи път има възможност за публичен преглед на изходния код на системите за районните избирателни комисии (РИК) и Централната избирателна комисия (ЦИК), които ще бъдат използвани за компютърната обработка на данните от гласуването на изборите. Това каза председателят на ЦИК Камелия Нейкова в началото на демонстрацията на „Информационно обслужване“ АД.

По-рано днес „Информационно обслужване“ АД направи публична демонстрация на системата за компютърна обработка на данните от гласуването на изборите на 19 април. Възможност да присъстват на двете демонстрации имаха по един упълномощен представител на регистрираните за участие в изборите партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирани наблюдатели и представители на медиите.

Целта на тази процедура е да се гарантира максимална прозрачност на процесите, свързани с произвеждането на избори, и най-вече с обработката на изборните резултати, обясни Камелия Нейкова. Процедурата обхваща всички компоненти на системите, свързани с обработката на данните от гласуването и изчисленията на резултатите, добави тя.

Камелия Нейкова изрази своето съжаление от това, че на демонстрацията присъстваха само четирима представители на партии и коалиции, регистрирани за участие в изборите. Има представители на наблюдателски организации, но все пак от участниците в изборите, които са пряко заинтересовани от резултатите от гласуването, очаквахме да има по-голям заявен интерес, каза тя.

Председателят на ЦИК обясни, че ще бъде предоставена информация относно структурата на изходния код и използваните технологии за разработка на системите за компютърна обработка.

По време на прегледа на изходния код съдействие оказваха експерти от „Информационно обслужване“.

Софтуерът работи на две нива – в изчислителния пункт на РИК и в изчислителния пункт на ЦИК, обясни Александър Станев от "Информационно обслужване" и ръководител на проекта за компютърна обработка на резултатите от изборите. Софтуерът работи в затворена компютърна мрежа и няма външна комуникация, каза още Александър Станев.