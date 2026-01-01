/ istock

Пред сградата в истанбулския район Бешикташ, в която се помещава консулството на Държавата Израел, са произведени изстрели, съобщават Си Ен Ен Тюрк и Ройтерс.  

Консулството се намира в истанбулския квартал Бешикташ. Към момента все още не е ясно дали консулството е било цел на инцидента.

Турските сили за сигурност реагираха незабавно, като отцепиха района около мисията.

Консулството е затворено от поне две години и вероятно в него няма персонал, съобщи пред вестник The Jerusalem Post член на местната общност.

Първоначалните съобщения, споделени в местните социални мрежи, сочат, че при инцидента са били ранени няколко души.

Според турската медия NTV и турскоезичния канал на CNN, най-малко трима нападатели са били убити от турските сили за сигурност. 

Кристиан Стратев/БТА, БГНЕС
Последвайте ни

Свят