Пред сградата в истанбулския район Бешикташ, в която се помещава консулството на Държавата Израел, са произведени изстрели, съобщават Си Ен Ен Тюрк и Ройтерс.
[ BREAKING ] Gunfire has been heard near the Israeli consulate in Istanbul, Türkiye, according to Reuters.— comra (@comrawire) April 7, 2026
The consulate has reportedly been closed for over a year and, according to Turkish media, one police officer has been injured in the attack. pic.twitter.com/AnJBrKB0KI
Консулството се намира в истанбулския квартал Бешикташ. Към момента все още не е ясно дали консулството е било цел на инцидента.
Турските сили за сигурност реагираха незабавно, като отцепиха района около мисията.
BREAKING: Gunfire near the Israeli consulate in Istanbul, Turkey; Turkish security forces say three suspects were neutralized pic.twitter.com/kSAF73dkB0— Resist Wire (@ResistWire) April 7, 2026
Консулството е затворено от поне две години и вероятно в него няма персонал, съобщи пред вестник The Jerusalem Post член на местната общност.
Първоначалните съобщения, споделени в местните социални мрежи, сочат, че при инцидента са били ранени няколко души.
Според турската медия NTV и турскоезичния канал на CNN, най-малко трима нападатели са били убити от турските сили за сигурност.