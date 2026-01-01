Цените на жилищата в България са нараснали със 157 на сто в периода от 2015 г. до края на 2025 г., показват данни на Евростат, като страната ни се нарежда сред държавите с най-силен ръст в Европейския съюз.

През четвъртото тримесечие на 2025 г. цените на жилищата в ЕС са се повишили с 5,5 на сто на годишна база, а наемите – с 3,2 на сто. На тримесечна основа жилищата поскъпват с 0,8 на сто, а наемите – с 0,6 на сто.

За последното десетилетие цените на жилищата в ЕС са нараснали с 64,9 на сто, докато наемите са се увеличили с 21,8 на сто.

Ръстът на цените на жилищата в България е вторият най-голям в ЕС

В 25 държави членки, за които има налични данни, поскъпването на жилищата изпреварва ръста на наемите. Най-голямо увеличение е отчетено в Унгария (+290 на сто), следвана от Португалия (+180 на сто) и Литва (+168 на сто). България е на четвърто място, непосредствено след Литва.

Финландия е единствената страна с понижение на цените на жилищата за периода – с 3 на сто.

Наемите са се повишили във всички държави от ЕС, като най-голям ръст е отчетен в Унгария (+109 на сто), следвана от Литва (+88 на сто), както и Ирландия и Полша (по +76 на сто).