Гражданин, държащ дете на ръце, е ритнал движещ се електробус на пешеходна пътека на бул. „България“ в Хасково.

След удара в задната част на превозното средство мъжът губи равновесие и пада на пътното платно.

Случаят е заснет от общинските камери за видеонаблюдение, които показват, че електробусът се е движел по булеварда, когато мъжът е нанесъл удар с крак по задната му част.

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В резултат на действията си той пада, като през цялото време е държал детето на ръце.

Към момента няма информация за пострадали при инцидента. Обстоятелствата около случая предстои да бъдат изяснени от компетентните органи.

Електроавтобусът е продължил движението си.