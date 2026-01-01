Велики вторник е. Вторият ден от Страстната седмица.

На Велики вторник Христос е прекарал деня в нравствени напътствия, а според църковния канон денят е отреден за смирение.

На днешния ден Църквата припомня притчата за Десетте девици.

Тя е свързана с древния обичай младоженците да бъдат посрещани от девойки, носещи запалени лампади. Иисус Христос е представен в притчата като жених на Църквата и според Неговите пророчески думи е дошло време, когато Женихът трябва да се отнеме от сватбарите (срв. Мат. 9:15), т.е. когато Христос трябвало да бъде хванат и предаден на мъчение.

Припомня се още и притчата за талантите, които подчертават важността на готовността и отговорността в духовния живот, в служба на Бога и на ближния.

В понеделник започна Страстната седмица. Нарича се „Страстна“ заради припомнянето на страданията и кръстната смърт на Иисус Христос („страст“ е старинна българска дума за страдание). Поради величието на тези събития седмицата и дните в нея се наричат също „велики“. А от усилените молитви в тези дни, когато вярващите ходят и сутрин, и вечер на богослужения, е произлязло и народното име на седмицата като „молбената неделя“.