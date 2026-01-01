Втори мост в Иран, южно от Техеран, е бил поразен при израелско-американски удари, при които са загинали двама души и трима са ранени, съобщи държавната информационна агенция ИРНА, позовавайки се на местен представител.

„Преди няколко минути агресорът - американско-ционисткият враг - атакува железопътния мост Яхя Абад в град Кашан“, заяви Акбар Салехи, заместник-областен управител на провинция Исфахан (централна част на страната).

„При тази атака двама души загинаха мъченически, а трима бяха ранени“, добави той.

По-рано беше поразен и мост край град Кум, също южно от Техеран, в момент когато Израел обяви, че нанася удари по иранска инфраструктура.