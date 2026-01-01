Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс пристигна в унгарската столица Будапеща, за да предаде послание за подкрепа от американския държавен глава Доналд Тръмп към министър-председателя Виктор Орбан преди оспорваните парламентарни избори на 12 април.

Самолетът на Ванс кацна малко преди 11:00 ч. и той бе посрещнат от унгарският външен министър Петер Сиярто, предаде АФП.

BREAKING: U.S. Vice President JD Vance has arrived in Budapest ahead of the election in Hungary to support Viktor Orban’s re-election campaign



„Ще обсъдим редица въпроси, свързани с отношенията между САЩ и Унгария. Сигурен съм, че Европа, Украйна и всички останали въпроси ще заемат доста важно място“, заяви Ванс при заминаването си от военновъздушната база „Андрюс“ близо до Вашингтон на 6 април вечерта.

Американски и унгарски знамена бяха разположени по моста, водещ към офиса на Орбан в емблематичния Кармелитски манастир с изглед към река Дунав.

Вицепрезидентът на САЩ ще се срещне с унгарския премиер и ще изнесе реч, посветена на „плодотворното партньорство между Съединените щати и Унгария“.

Посещението му следва това на американския държавен секретар Марко Рубио от средата на февруари, който пожела на унгарския си съюзник успех на изборите на 12 април, когато Орбан ще се изправи пред най-сериозното предизвикателство за 16-годишното си управление.

Мерките за сигурност в столицата са засилени. По очаквания маршрут на Ванс са наложени ограничения за паркиране и са премахнати кошчетата за боклук, а около офиса на Орбан, където по-късно ще се проведе съвместна пресконференция, има засилено полицейско присъствие и строг кордон.

Посещението на 41-годишния републиканец е знак на подкрепа към Орбан в последната фаза преди изборите. Ванс е един от най-острите критици в американската администрация на центристките и прогресивни европейски правителства и един от най-ревностните поддръжници на десните партии в Европа.