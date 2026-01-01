7 април е Световен ден на здравето. В България от 1964 г. насам на тази дата своя професионален празник отбелязват всички, които работят в сферата на здравеопазването.



Това е денят на лекарите, стоматолозите, медицинските сестри, акушерките, фармацевтите и всички здравни специалисти, посветили се на грижата за човешкото здраве.



Световният ден на здравето се отбелязва от 1950 г., като всяка година поставя фокус върху значимо глобално здравно предизвикателство. Темата през 2026 г. е „Заедно за здраве. Застанете до науката“, като акцентът е върху ролята на научните доказателства и информираните решения в общественото здраве.

Инициативата ще се развие в рамките на цялата година, насърчавайки използването на научно обосновани политики и практики в здравеопазването.

Основен фокус е борбата с дезинформацията и възстановяването на доверието в здравните институции, особено в контекста на последните глобални кризи. От СЗО призовават правителства, експерти и граждани да се опират на проверена информация и доказателства при вземането на решения.



Кампанията е свързана и с подхода „Едно здраве“, който разглежда връзката между здравето на хората, животните и околната среда, и ще бъде подкрепена от международни научни форуми и инициативи.



СЗО насърчава активно участие чрез споделяне на достоверна информация и включване в обществения дебат, включително и в социалните мрежи с хаштагове като #StandWithScience и #WorldHealthDay.