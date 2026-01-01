7 април е Световен ден на здравето. В България на този ден от 1964 година отбелязват своя професионален празник всички, които работят в областта на здравеопазването и медицината.

Всяка година на тази дата глобалната здравна инициатива приканва всички да се фокусират върху определено здравно предизвикателство със световна значимост. Тази година темата e: "Заедно за здраве. Застанете до науката“.

Това е професионалният празник на всички лекари, зъболекари, сестри, акушерки, фармацевти и всички здравни работници, посветили живота си на каузата да опазват здравето на хората.

За да усмихнем едни от най-важните хора в живота ни подготвихме класация от култови реплики, събрани от живия живот, като намигване и поздрав към тях.

Когато имате нужда - болни сте или отпаднали, веднага търсите лекар и му обяснявате симптоми и оплаквания, това е ясно за всички. За да ви бъде максимално полезен той, обаче, трябва да бъдете винаги честни, напълно откровени и да казвате всичко... или почти всичко. Все пак има неща, които е добре да се спестят, защото лекарите чуват с абсолютен ужас.

Затова внимавайте какво говорите при доктора и никога не казвайте това:



"Ама аз само попитах AI и той ми каза, че..."



Тази фраза буквално вбесява лекарите. В крайна сметка сте отишли при тях, за да ви помогнат, да ви дадат насока, да ви назначат изследвания, лечение, а вие отивате "подготвени" с диагноза. Просто се оставете в ръцете на специалистите, доверете им се и по-малко четете в интернет и здравни блогове. В крайна сметка там има също толкова осведомени хора, колкото сте и вие.



"Реших да спра лекарствата, които ми изписахте"



Това е също от "любимите" фрази на лекарите. Те много обичат да чуват, че някой е предприел кардинални мерки за това кога и как да приключи лечението му. По-добре спазвайте заръките им, защото те са там, за да ви помогнат.



"Казаха ми, че е добре да започна да се лекувам с..."



Никога не предприемайте самолечение, това почти в 90% от случаите не е добра идея, напротив, ще ви изиграе лоша шега. С лекарствата не бива да се злоупотребява и трябва да бъдат съобразени с вашето здравословно състояние и с това какви показатели имате. Затова лекарят е човекът, който ще ви каже най-точно какво ви е нужно за лечението, ако то не помага, отново консултирате, за да го смените и да предприемете ново.



"Свако ми е имал същото и каза, че трябва да... "



Обикновено здравословното състояние е индивидуално за всеки човек и това, че някой ваш близък или познат е имал подобни симптоми като вашите, не означа, че диагнозата и лечението биха били същите.



"Така и така те срещнах, докторе, я, погледни, тук отляво нещо ме боли, какво може да е?!"



Ако случайно сте срещнали вашия личен лекар или просто познато медицинско лице, докато се прибирате към вкъщи, не означава, че обезателно и на мига трябва да преминете към снемане на анамнеза. Със сигурност след дългия работен ден ще му е само до вас и вашите неустановени симптоми на улицата. Просто го поздравете и му пожелайте "приятна вечер", а на следващия ден си запишете час.

Останалите забавни фрази ги оставяме без анализ:



"Докторе, възможно ли е да имам марсианска треска?!"



"Не съм приемал лекарства, тъй като съседката ми каза, че мед, лимон и сода лекуват всичко"

Обаждане по телефона: "Аз имам идея какво ми е, ама ще може ли едно направление за..."



"Това наистина ли трябва да боли така?! Сигурен ли сте, че правите всичко правилно?!"



"Колко време още остава до края на прегледа, защото имам среща след 10 минути?"



"Не ми трябва преглед, аз много добре знам какво ми е, но все пак кажете и вие..."



"Моля, докторе, изпишете ми нещо по-силно, защото утре трябва да бъда на крака за партито"



"Може ли да изчакаме малко с операцията, защото съм в процес на ретроградна медитация и мисля, че..."



"Тези симптоми от ваксината ли са, защото чух по телевизията, че..."



„Нищо ми няма, жена ми настояваше да дойда"!

„А може ли просто да ми изпишете нещо, без да ме преглеждате?“

„Ама как така високо кръвно? Аз съм съвсем спокоен човек!“

„Докторе, болката ми започна преди 2 месеца, ама днес реших, че ми пречи".

„Може ли да ми дадете болничен за миналата седмица?“

„Боли ме тук… или по-скоро там… а понякога навсякъде.“

„Може ли без кръвни изследвания, не съм фен на иглите"!



Честит празник, скъпи лекари! Благодарим ви, че сте нашите ангели в бяло! Бъдете здрави!