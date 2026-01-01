Шофьорите да се движат с повишено внимание от 128-и до 151-и км на автомагистрала „Струма“, в участъка Долна Градешница – Дамяница, в област Благоевград.

В отсечката днес ще се ремонтира настилката, за да се повиши безопасността на движение. Дейностите ще се изпълняват поетапно в двете платна. Трафикът няма да бъде ограничаван, но е необходимо водачите да се движат внимателно и със съобразена скорост.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфортът на пътуване.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.