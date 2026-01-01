Настоящата енергийна криза е по-тежка от тези през 1973, 1979 и 2022 г., взети заедно. Това заяви в интервю за Le Figaro генералният директор на Международната енергийна агенция Фатих Бирол.

Светът е изправен пред троен голям шок - петролен, газов и хранителен, предупреждава Бирол. По думите му единственото реално решение е отварянето на Ормузкия проток.

"Освен това ще е необходимо време, за да могат страните от Персийския залив да възстановят производството си и да върнат ключовата си роля в енергийния баланс. Но съществуват стратегически решения: тази криза би трябвало да ускори развитието на възобновяемите енергийни източници, ядрената енергетика и използването на електрически превозни средства", каза той.

Директорът на МАЕ заяви, че е "много песимистично настроен", тъй като конфликтът в Близкия изток блокира една от основните артерии на световната икономика.

"Не става въпрос само за петрола и газа, но и за торовете, нефтохимията, хелия и много други. Светът никога не е преживявал спад в енергийните доставки с такъв мащаб", отбеляза Бирол.