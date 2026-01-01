Членовете на секционните избирателни комисии (СИК) ще получат допълнително 15 евро, ако предадат протоколите си без грешки, съобщи заместник-председателят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Росица Матева. Тя участва в публична демонстрация на "Информационно обслужване" АД на системата за компютърна обработка на данните от гласуването в изборите на 19 април.

Много е важно, когато се броят бюлетините, хората в СИК – наблюдатели, застъпници, представители на партии, кандидати, както и членовете на СИК, да изтеглят мобилното приложение и да извършат проверка, след като бъде попълнена черновата и преди нанасянето на данните в оригиналния протокол, защото тогава могат да бъдат коригирани грешките, обясни Матева.

Следващото място за коригиране на грешки е в изчислителния пункт на районната избирателна комисия, добави тя.

От ЦИК са дали изрични указания, ако в секционния протокол има допуснати грешки в действителните гласове, да се свика цялата СИК и да преброят отново бюлетините, защото само там може да бъде извършена корекция, каза Матева. В ЦИК не се извършва повторно преброяване на бюлетини, отбеляза тя.

„Информационно обслужване“ е определено да осигури технически видеонаблюдението, няма нови изисквания. От СИК се очаква да включат устройствата за видеонаблюдение и да се вижда цялата повърхност, всички действия при преброяването на бюлетини, попълването на протоколите и прибирането на книжата в чувалите, обясни Росица Матева. Ако членовете на СИК не го направят, ще бъдат санкционирани, посочи Матева.