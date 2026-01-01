На всеки десет минути ще се извършва проверка има ли онлайн видеоизлъчване на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите на изборите на 19 април, съобщи изпълнителният директор на „Информационно обслужване“ АД Ивайло Филипов пред журналисти.

БТА

Ако секционната избирателна комисия не излъчва по някаква причина, ще информираме Централната избирателна комисия и съответната районна избирателна комисия, така че някой да сигнализира на секционната избирателна комисия да пусне устройството, обясни Филипов.

БТА

„Информационно обслужване“ направи публична демонстрация на системата за компютърна обработка на данните от гласуването в изборите през април.

БТА