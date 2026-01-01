Централната избирателна комисия (ЦИК) изпрати запитване до "Сиела Норма" за какво са ѝ 40 лопати при инсталирането на машините за гласуване, в последвалия отговор от фирмата посочват, че става въпрос за 40 броя лаптопи, предаде БТА.

По време на днешното заседание на ЦИК реши да изпрати писмо до Главна дирекция "Жандармерия" с указание да допусне в склада с машините проверените служители на "Сиела Норма" и оборудването, което им е нужно за инсталиране на машините за гласуване.

При обсъждането заместник-председателят на ЦИК Росица Матева коментира, че не е ясно защо в склада с машините за първи път ще е необходимо да бъдат внасяни лопати и какво ще се прави с тях. "Докато не получим смислено обяснение от "Сиела Норма" за какво са им лопати, да ги премахнем от списъка с материали", предложи тя, но предложението ѝ не беше прието.

Всеки път, когато се допуска "Сиела Норма" в склада да инсталира машините, се увеличава видът и количеството на материали, които внася в склада, част от които изобщо не е ясно защо са необходими, както в случая лопатите и то 40 броя", посочи Матева. Не са уточнени по бройки материалите, които се внасят, включително и лаптопите, посочи тя. Лаптопите и лопатите са съвсем различни неща, коментира още Матева.

По предложение на председателя на ЦИК Камелия Нейкова ЦИК реши да изпрати писмо до "Сиела Норма" в спешен порядък да уточнят броя и предназначението на тези материали (баркод четци, лаптопи) за внасяне в склада, както и за какво ще бъдат използвани 40 лопати.

По-късно по време на заседанието Камелия Нейкова докладва получен отговор от "Сиела Норма" на запитването за лопатите, в който се посочва за какво ще бъдат използвани баркод четците и лаптопите до 40 броя. "Това лопатите ли са? Които станаха лаптопи", коментира Росица Матева.