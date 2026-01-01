Районната избирателна комисия (РИК) във Враца има нов секретар, след като Централната избирателна комисия (ЦИК) назначи на тази длъжност Диян Моновски.

Решението е публикувано на сайта на ЦИК и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок от обявяването му. Моновски заема мястото на освободената с Решение № 4633-НС от 25 март 2026 г. на ЦИК Светлана Цветанова.

Пълномощията на Цветанова бяха прекратени предсрочно за това, че на 13 март е участвала в консултациите за назначаване на членовете на секционни избирателни комисии (СИК) на територията на община Криводол като упълномощен представител на коалиция, при положение че към същия момент е била член и секретар на РИК.

Светлана Цветанова е нарушила Изборния кодекс и с това, че на 21 март е участвала в разпространяване на агитационни материали в полза на политически субект в хода на предизборната кампания.