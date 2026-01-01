Възкресение Христово беше повод за британското кралско семейство да демонстрира единство в труден период и да се яви почти в пълен състав на великденската литургия в Уиндзор, съобщават Би Би Си и Франс прес. За първи път от две години на великденската меса отново присъстваше принцеса Катрин заедно със съпруга си, престолонаследникът принц Уилям и трите им деца. В предходните две години Катрин и семейството й отсъстваха от великденската литургия заради нейното онкологично заболяване, диагностицирано в началото на 2024 г.

Логично присъствието на принцесата на литургията привлече вниманието на медиите, които при всяка нейна публична проява анализират щателно всичко, свързано с нея – от тоалетите и прическата й до изказванията и цялостното й поведение. Тази година не само принцеса Катрин беше наблюдавана внимателно. Дъщеря й, принцеса Шарлот също вече е обект на медийни анализи, въпреки че е едва на 10 години. В много медии вече се коментира хвалебствено зрялото поведение на малката знатна дама по време на публични прояви. Редица журналисти откриват и прилика между Шарлот и нейната прабаба, кралица Елизабет Втора.

От великденската служба обаче отсъстваха две принцеси – Беатрис и Юджийн, дъщерите на Андрю, брата на крал Чарлз Трети и втори син на Елизабет Втора, припомнят Франс прес и Би Би си. Двете дами по неволя се оказаха в епицентъра на скандала, свързан с Андрю и произтичащ от неговите близки връзки с финансиста и сексуален престъпник Джефри Епстийн. Заради този скандал Андрю загуби официалните си титли и беше лишен от задълженията си в кралското семейство. В допълнение бившата му съпруга Сара Фъргюсън, която е майка на Беатрис и на Юджийн, също се оказа от близкия кръг на Епстийн. Това неизбежно рефлектира върху спокойния живот на Беатрис и Юджийн. Двете млади дами, които са съответно на 37 и 36 години, са омъжени, имат по няколко деца и както и по време на юношеството им, така и доскоро, те оставаха относително встрани от вниманието на медиите и на обществеността. Сега обаче заради баща си вниманието на медиите и на обществеността е фокусирано върху тях и въпросът е дали те ще бъдат низвергнати от кралското семейство. Няма доказателства, че двете млади дами са направили нещо нередно във връзка с аферата Епстийн. Но в разсекретените документи, до които достъп е получила Франс прес, се споменава за тяхна визита при Епстийн през 2009 г. в компанията на майка им. Това поражда все пак въпроси дали двете принцеси не са извлекли някакви ползи от познанството си с Епстийн или с личности от елита, гравитирали около него, казва Ед Оуънс, който е коментатор по въпросите, свързани с британското кралско семейство.

Беатрис и Юджийн имат успешни кариери. Беатрис има консултантска фирма, а преди това е била шеф на отдела за стратегически партньорства в технологичната компания „Афинити“. Юджийн е директор на галерия за съвременно изкуство в Лондон. Тя беше начело и на организация, бореща се срещу съвременните форми на робство, но заради скандала около баща й, напусна този пост, припомня Франс прес.

Британските принцеси по принцип винаги са били магнит за медиите и обществеността. Тази медийна обсесия започна с принцеса Даяна. Тя продължи от годежа й с принц Чарлз до трагичната й смърт в Париж през 1997 г., когато принцесата беше едва на 36 години. Външност, прически, тоалети, бижута, изявления, поведение на публични прояви, интимни моменти – животът на принцеса Даяна беше под истинска „медийна лупа“, а самата принцеса не веднъж се оплакваше от този медиен натиск, припомня италианското издание „Дилей“.

След смъртта на Даяна за известно време интересът към британските принцеси понамаля, но причината беше, че все още не се беше появила принцеса, достойна да се конкурира Даяна. С появата на Катрин в кралското семейство медиите отново имаха възможност да се развихрят. А с появата и на Меган Маркъл, съпругата на принц Хари, се стигна до точка на медиен кипеж, като журналистите непрестанно правеха паралели между Катрин и Меган и им приписваха конфликти и скандали.

Последва Мекзит – решението на принц Хари, за което се смята, че е било взето под давлението на Меган Маркъл - да заживее заедно със съпругата си в САЩ далеч от британските кралски задължения. След оттеглянето на Меган Маркъл от британския кралски двор медиите се фокусираха основно върху принцеса Катрин до момента, в който тя оповести, че е болна от рак. Тогава отново настъпи затишие, но когато принцесата съобщи, че е в ремисия, журналистите пак я превърнаха в главна героиня на своите статии и фоторепортажи. Със засилването на ролята на малката принцеса Шарлот по време на редица официални събития, медийното внимание логично се раздвои между нея и Катрин.

Сега обаче на небосклона се появяват две други млади дами от британското кралско семейство: Савана и Исла Филипс. Савана през май ще навърши 16 години, а Исла навърши в края на март 14 години. Те са дъщери на 49-годишния Питър Филипс, който е син на принцеса Анна, единствената дъщеря на Елизабет Втора и сестра на крал Чарлз Трети. През 2007 г. Питър Филипс се ожени на канадката Отъм Кели и от този брак именно се родиха Савана и Исла. Двойката обаче се разведе през 2021 година. През лятото Питър Филипс, който е бизнесмен в областта на спортните стоки, ще се ожени за втори път, за новата си приятелка, 46-годишната медицинска сестра Хариет Сперлинг. Шаферки на тази сватба ще бъдат именно Савана и Исла, посочват специализирани издания, сред които „Таун енд кънтри“.

Савана Филипс вече е участвала и в разнородни публични прояви, като например ежегодния кралски парад през юни, когато се отбелязва официално рождения ден на британския монарх. Тя е била шаферка на сватбата на принцеса Юджийн. Савана присъстваше и на погребенията на прадядо си принц Филип и на прабаба си кралица Елизабет Втора.

В сравнение със сестра си, Исла Филипс е участвала в ограничен брой официални кралски публични прояви, сред които Платинения юбилей на кралица Елизабет Втора преди четири години. Но по повод 14-ия й рожден ден редица британски медии констатираха, че Исла Филипс се превръща в много красива млада дама, която може да "открадне" от принцеса Катрин позицията на кралска медийна знаменитост. Според в. „Дейли мейл“ именно Исла Филипс е „тайното оръжие“ на британската монархия. Исла, предвид възрастта си, не е била въвлечена в никаква полемика до този момент. Тъй като тя произхожда от разклонение в кралското семейство, което не е директно свързано с принцеса Даяна, между нея и покойната принцеса няма как да се правят сравнения, каквито се правят все още между принцеса Катрин и Даяна. Исла няма нищо общо и с онова разклонение на кралското семейство, което е замесено сега в аферата "Епстийн", коментира и италианското издание „Дилей“.

За разлика от нея сестра й Савана, бидейки шаферка на принцеса Юджийн, е възприемана по неволя като "по-забъркана с този гнил клон на кралската фамилия". Според експерта по кралските въпроси Ричард Фицпатрик Исла е от едно ново кралско поколение, напълно необременено от досегашните скандали в кралското семейство, които пораждат проблеми на хилядолетната монархическа институция. Исла е като „глътка свеж въздух“, която е така нужна на британската монархия сред години на полемики. Сред тези скандали в последните години беше не само аферата „Епстийн“, но и Мекзит, полемиката между принцовете Уилям и Хари, раздорът между Хари и баща му, настоящия крал Чарлз Трети.

Въпросът сега е дали Исла Филипс ще издържи на засилен медиен натиск, а първият тест за нея в тази насока ще бъде през юни по време на сватбата на баща й.